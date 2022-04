Pasqua sicura, via ai controlli straordinari: riflettori puntati sul Basso Molise

Dopo due anni di restrizioni per il coronavirus tornano i consueti pic nic di Pasqua e Pasquetta al mare, nelle aree verdi o a bordo lago. Da oggi e fino a pasquetta le forze dell’ordine saranno in campo per controllare le strade principali, le aree più frequentate, le stazioni ferroviarie ma anche le contrade e le vie dei centri urbani per un servizio straordinario di controllo del territorio e prevenzione di ogni genere di reati.

Attenzione particolare sul litorale molisano. Posti di controllo a campione, e non a imbuto, saranno istituiti un po’ ovunque anche a fronte degli ultimi dieci provvedimenti adottati dal questore di Campobasso Giancarlo Conticchio a carico di altrettanti pregiudicati pugliesi presenti sul territorio di Termoli e dintorni.

Saranno in campo decine di uomini della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza coadiuvati dalle autoradio per il pattugliamento del territorio per non vanificare i risultati raggiunti sinora sul fronte della prevenzione dei reati.

Il piano per una pasqua sicura, prevede intensificati controlli nei pressi di abitazioni e stabili incustoditi per prevenire i furti all’interno delle case lasciate incustodite dai molisani partiti per il weekend.

Al riguardo negli ultimi giorni il questore di Campobasso ha emesso 18 provvedimenti di cui 2 daspo urbani (divieti di accesso e stazionamento in determinate zone di Termoli) 6 avvisi orali e 10 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nei comuni ove sono stati commessi illeciti penali.

Provvedimenti emessi a carico di altrettanti pregiudicati, residenti nei comuni della zona costiera campobassana e che, per la perseverante condotta contraria alla legge, si sono mostrati assolutamente incuranti dei richiami delle autorità continuando il loro percorso delinquenziale e causando quindi allarme sociale.

Dei 10 provvedimenti di rimpatrio con divieto di ritorno in alcuni comuni del basso Molise, 8 sono stati emessi nei confronti di altrettanti soggetti provenienti dalla provincia di Foggia (2 da Cerignola, 4 da Stornara, 2 da San Severo), con alle spalle precedenti penali per spaccio e reati contro il patrimonio.

Un’attenzione particolare sarà riservata anche alle persone più anziane vittime vulnerabili di malfattori che mettono in atto truffe ai loro danni.

“L’attenzione sul territorio – si legge in una nota a firma del questore Giancarlo Conticchio – si espilca tutti i giorni anche con l’analisi degli episodi più importanti che contribuiscono, con la loro connotazione di turbamento della convivenza civile, a destare un particolare allarme sociale e che per questo richiedono una pronta risposta sul piano preventivo. Anche per questo le misure di prevenzione emesse costituiscono uno speciale strumento capace di porre un freno a quei comportamenti che insinuano la pubblica sicurezza”.