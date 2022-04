Pasqua: le origini della festa e come la festeggiano gli italiani

Domenica 17 aprile sarà Pasqua, una delle feste religiose più sentite in Italia. Annualmente la data cambia, ma molti italiani festeggiano questo evento in casa con i loro amici e famigliari. Sicuramente avrai festeggiato la Pasqua, ma conosci la storia di questa festa? In questo articolo scopriremo com’è nata questa festa e come viene festeggiata nel nostro Paese.

La storia

I Simboli

Esistono vari simboli che racchiudono l’essenza della Pasqua in tutte le parti del mondo.

Ecco una lista dei simboli più importanti:

Cenere: Viene usata come simbolo nel primo giorno della Quaresima (ovvero il periodo di 40 giorni precedenti alla Pasqua). Simboleggia carità e penitenza

Fuoco: Simboleggia la vittoria della luce sulle tenebre

Acqua: È l’elemento fondamentale per il Battesimo, in cui il credente passa dalla morte alla vita. Simboleggia la purezza.

Cero: Il cero simboleggia Cristo, che (secondo la religione cristiana) illumina ogni uomo con la sua luce divina. Simboleggia anche il passaggio del Redentore dalle tenebre della morte alla luce della vita.

Uovo: È uno dei simboli pasquali più noti, e simboleggia la vita che nasce. Viene dato in dono come augurio e come simbolo di rinascita. Viene spesso colorato dai bambini durante i festeggiamenti in famiglia.

La Pasqua in Italia

I simboli elencati precedentemente sono presenti nel periodo pasquale festeggiato in Italia. Il simbolo dell’uovo è sicuramente il più noto, e viene rappresentato in varie forme. Gli italiani spesso comprano un uovo di cioccolato nei negozi dopo aver visto le offerte da fonti come il volantino MD e lo regalano ad amici e parenti. Spesso viene anche organizzata una “caccia all’uovo” per far divertire i bambini. In molte città italiane vengono organizzati dei grandi eventi per questa festa, come a Bormio, città in cui vengono allestiti dei carri con fiori e simboli della tradizione locale. L’uovo è protagonista del palio a Tredozio (in Emilia-Romagna). Una delle feste storiche in occasione della Pasqua è lo Scoppio del Carro a Firenze, risalente alla prima crociata. In questa festa una colomba (simbolo di pace) meccanica fa accendere dei fuochi d’artificio che risuonano per tutta la città. Importante da menzionare è la famosa Via Crucis al Colosseo organizzata dal Papa.

Questi erano storia, simboli e festeggiamenti per quanto riguarda una delle feste più importanti per il nostro Paese. Grazie per aver letto questo articolo, a presto!