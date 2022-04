C’è del cauto ottimismo ma che quella in arrivo sia una Pasqua che potrebbe segnare l’inizio della ripresa lo si evince anche dal numero di prenotazioni in alberghi, B&B, ristoranti e agriturismo del Molise. Queste saranno le prime festività senza restrizioni a causa del covid e il weekend lungo fra Giovedì Santo e il lunedì in Albis ha già fatto registrare nelle strutture ricettive della regione un significativo volume di prenotazioni. A viaggiare saranno “essenzialmente gli italiani che tornano dai loro cari” ha detto Manuele Martelli dell’hotel San Giorgio, “tuttavia sono sicuro che questo periodo potrebbe rivelarsi un momento positivo per l’industria turistica”.

E con l’arrivo delle festività pasquali ma anche con quello della primavera crescono le occasioni per immergersi nella natura, svolgere attività all’aperto e godere dei paesaggi della nostra regione.

Il gruppo di appassionati ed esperti di escursioni “Attraverso il Molise” ha organizzato un programma per la settimana santa ricco di avventure ed esperienze irripetibili. Un programma variegato rispetto al quale c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. Ecco, allora, che tutti i giorni (tranne la Domenica di Pasqua) c’è un appuntamento a cui poter partecipare.

Quindi il trekking sul Ponte Tibetano (appuntamento alle 10 e alle 16 a Roccamandolfi) e il trekking nell’area delle cascate di Carpinone (appuntamento alle 10 o alle 16 a Carpinone). E’ stata organizzata anche una passeggiata in Alto Molise con raccolta degli asparagi selvatici per la quale l’appuntamento è alle 15.30 a Isernia.

Singolare l’escursione su Jeep 4×4 (appuntamento alle 10 a Isernia) e accattivante è anche il giro in canoa sul lago del Matese con ritrovo alle 10 a Miralago o alle 9 a Bojano (solo sabato). Non poteva mancare l’escursione a cavallo sui Colli del Matese (appuntamento alle 10 o alle 16 a Sant’Agapito) ma altra novità è una giornata alla ricerca del tartufo con degustazione (appuntamento alle 10 a Busso).

Dopo il tartufo, la Tintilia: quindi passeggiata lungo i vigneti con degustazione (appuntamento alle 10 a Baranello). E l’adrenalina del parapendio sulla Valle del Trigno (appuntamento tra le ore 10 e le 17 a Montefalcone del Sannio). Per gli amanti della bicicletta, e-bike tour nella Riserva Naturale Orientata (appuntamento alle 10 e alle 16 a Pesche).

Per il lunedì di Pasquetta invece: trekking con pranzo in agriturismo allietato da cantori di strada e racconti (appuntamento alle 8.45 a Larino) oppure ancora un tour in bici nella Riserva Naturale Orientata (con il solito appuntamento alle 10 e alle 16 a Pesche).

Per partecipare però è necessario prenotarsi, anche in gruppo. Le adesioni sono aperte a tutti, esperti e principianti. Le attrezzature necessarie per svolgere le attività saranno fornite dagli organizzatori il giorno stesso dell’incontro. Per informazioni, chiarimenti e prenotazioni basta rivolgersi al numero 328 471 8018, anche tramite WhatsApp, o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org

Se dalla Pasqua guardiamo ulteriormente avanti fino all’estate, a fronte di queste straordinarie iniziative e della voglia di ricominciare, allora sì, ci sono importanti segnali di fiducia e di novità.