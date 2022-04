Dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, il 23 e 24 aprile si è tenuta a Campomarino la seconda edizione del Palio delle oche, manifestazione rievocativa organizzata, in occasione delle celebrazioni in onore di San Vincenzo Ferrerri, dall’associazione ‘La Compagnia del Bosco’ e dall’Arc San Vincenzo.

“L’evento ha visto coinvolte 9 contrade di Campomarino che si sono sfidate in una originale ed inusuale corsa delle oche, un momento di divertimento, aggregazione e condivisione popolare che ha rimarcato nuovamente la voglia di conservare le tradizioni della nostra comunità”, fanno sapere dal Comune.

“Anche se di recente istituzione, l’appuntamento è già molto sentito tra i campomarinesi e si è rivelato un vero e proprio successo in termini di partecipazione e non solo”.

“In qualità di primo cittadino – ha dichiarato il Sindaco Pierdonato Silvestri – voglio esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa bella manifestazione, con un plauso particolare alle associazioni ideatrici e a tutte le contrade partecipanti, ma anche a tutte le associazioni di volontariato presenti sul territorio che a vario titolo hanno permesso il regolare svolgimento dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo”.

“Una splendida festa – ha invece commentato l‘assessore Michele D’Egidio – che evidenzia come questa comunità non sia in grado di offrire solo turismo balneare. La strada intrapresa sembra essere davvero quella giusta, possiamo ripartire da qui, puntando sempre di più su idee e iniziative che vanno ben oltre la stagione estiva. Arrivederci alla terza edizione!”.