Il questore di Campobasso Giancarlo Conticchio ha disposto la chiusura per 10 giorni di un noto locale della periferia di Termoli. Si tratta di un ristorante che realizzava abusivamente anche serate danzanti e spettacoli aperti al pubblico.

La decisione del Questore Conticchio arriva in base all’ex articolo 100 del testo unico leggi di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato notificato dal personale del commissariato di polizia nei giorni scorsi al titolare dell’attività.

La decisione è scaturita su proposta avanzata al questore dal dirigente della divisione Pasi, dopo degli accertamenti svolti dal personale del Commissariato di Polizia di Termoli, insieme al personale della squadra amministrativa della Questura e con l’ausilio di personale della squadra mobile anche sulla base dell’operato del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei Carabinieri di Termoli.

Le verifiche hanno permesso di accertare l’abuso di licenza di polizia da parte del titolare, visto che si tratta di un’attività autorizzata per la solo ristorazione con somministrazione di alimenti e non per pubblici spettacoli invece venivano organizzati più volte a settimana. Le forze dell’ordine hanno inoltre riscontrato la sussistenza di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la moralità e la sicurezza dei cittadini avvenuti all’interno o nei pressi dello stesso locale, secondo quanto riporta una nota della Questura.

La sospensione decretata dal questore Conticchio ha validità di dieci giorni ma qualora i fatti si ripetano la licenza potrà essere revocata.