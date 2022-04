La prima seduta post-pandemia del Parlamento Europeo vedrà l’Ordine dei Giornalisti del Molise in prima linea. Consiglieri, revisori dei conti e membri del disciplinare regionale il prossimo 19 maggio saranno infatti a Bruxelles per prender parte alla plenaria; un evento che sarà scandito inoltre dalla consegna della “campana Covid-19” realizzata dalla famiglia Marinelli di Agnone, nell’ambito di una iniziativa concertata tra l’eurodeputato molisano Aldo Patriciello e l’allora presidente parlamentare Ue, David Sassoli.

“Nel ringraziare chi si è fatto carico della nostra richiesta inoltrata in autunno – ha commentato il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino – Quella di maggio sarà un’occasione unica per una tappa agli uffici stampa del Parlamento di Bruxelles e per seguire la seduta che vivrà un momento di solidarietà molisana. A nome dell’Ordine siamo ovviamente molto contenti di essere i primi a rappresentare la categoria, dopo la chiusura pandemica. Questo momento estero rappresenta un altro traguardo formativo e storico per il nostro giovane organismo”.