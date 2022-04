Operatori macchine utensili, prorogate le iscrizioni al corso di Scuola e Lavoro

Sono state prorogate le iscrizioni al corso operatore macchine utensili, organizzato da Scuola e Lavoro e rivolto a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o domiciliate in Molise e disoccupate. È possibile iscriversi entro il 30 aprile 2022 attraverso il sito dell’Ente oppure recandosi nella loro sede di Termoli, previo appuntamento fissato telefonicamente.

L’operatore macchine utensili lavora nell’industria meccanica ed è in grado di realizzare pezzi e complessivi meccanici, ha inoltre preparazione nella conduzione delle macchine e nella verifica delle attrezzature. Durante il corso è previsto l’utilizzo del software Heidenhain che simula lavorazioni reali fatte con macchine utensili a controllo numerico, e del software Rosetta CNC applicato alla macchina a CNC a 5 assi, per consentire agli allievi di esercitarsi anche nella realizzazione di lavorazioni complesse.

Infine, è previsto un modulo base sul software hyperMILL.

Scuola e lavoro da diversi anni collabora con aziende locali, per formare giovani professionisti in grado di fornire un valore aggiunto alle aziende che li assumeranno. Anche questo corso è stato ideato con cinque aziende del territorio, che ospiteranno gli studenti per uno stage retribuito, si tratta di: Emmepi Meccanica di precisione, La Meccanica Oriente, Novatec, Delta Impianti industriali, EcoControl GSM.

Il corso si inserisce nell’ambito di una serie di progetti finalizzati all’inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro promossi dalla Regione Molise e finanziati sul fondo POR Molise FESR FSE 2014-2020.

Tutte le caratteristiche e le modalità di partecipazione sono presenti sul sito di Scuola e Lavoro, sul profilo Instagram e sulla loro pagina Facebook.