Open Day all’Università del Molise: protagonista Area Economica e Giuridica

L’Area Economica e Giuridica è protagonista del terzo dei quattro incontri on-line previsti dal programma dell’Open Day “Made in UniMol. Si ripropone quindi, con il penultimo evento, l’Orientamento dell’Università degli Studi del Molise, pensato per prevedere, consentire e favorire una partecipazione totalmente libera e aperta sulla piattaforma Teams.

L’obiettivo, anche questa volta, è puntato sui singoli corsi di laurea UniMol economici e giuridici, lasciando inalterata la formula dell’invito rivolto a tutti: maturandi e maturande, aspiranti matricole, famiglie, scuole e insegnanti.

Non è mai banale orientarsi, capire e scegliere il corso di laurea giusto. Un aiuto e un consiglio verranno direttamente – martedì 3 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 – da docenti, studenti e laureati UniMol in modo da conoscere da vicino percorsi di studio, opportunità e sbocchi professionali e lavorativi, oltre che accordi di collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca nazionali esteri.

E come ormai da copione consolidato la giornata si arricchirà con i collegamenti di Testimonial – oggi professionisti già affermati e in posizioni di rilievo in ambito nazionale e internazionale – che racconteranno la loro esperienza di vita universitaria all’UniMol e quella attuale nel mondo del lavoro. A questo punto non resta che iniziare con il terzo incontro: