Ombrelloni e salvataggio in spiaggia dal 1° maggio al 30 settembre: l’estate balneare si allunga

Il direttore del servizio regionale Demanio ha pubblicato, così come si attendeva, l’ordinanza balneare che va a modificare il periodo di apertura dei lidi sulle spiagge della costa: Termoli, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia. La stagione balneare in Molise – questa la principale novità contenuta nel provvedimento – inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre di ogni anno.

ordinanza stagione balneare dal 1 maggio

Dunque lidi aperti 5 mesi all’anno, così come gran parte dei balneatori aveva chiesto nel corso di un incontro con i referenti della Regione e la Capitaneria di porto di Termoli, competente in materia di sicurezza sulle spiagge.

La modifica delle date di inizio e chiusura dell’estate sulle spiagge è una novità dal sapore “rivoluzionario” per il turismo estivo sul mare. Si comincia il 1° maggio e si chiude il 30 settembre. I titolari dei lidi possono decidere di posticipare e anticipare, ma in ogni caso sono obbligati, da disposizione, a garantire l’apertura dei lidi negli ultimi due weekend lunghi di maggio e nei primi weekend di giugno. “Il concessionario delle strutture è tenuto ad aprire al pubblico, sia per la balneazione sia per l’elioterapia, obbligatoriamente nei seguenti periodi: negli ultimi due weekend lunghi di maggio e cioè nei giorni 20, 21, 22 maggio e nei giorni 27, 28 e 29 maggio; dal 1° giugno al 31 agosto; nei primi due weekend lunghi di settembre e cioè nei giorni 2, 3, 4 settembre e nei giorni 9, 10 e 11 settembre”.

Durante questo periodo nelle strutture turistico-ricreative possono essere svolte, oltre alla balneazione, tutte le attività tipiche degli stabilimenti balneari quali elioterapia, bar, ristorante, attività sportive, ludiche e di intrattenimento. Non solo: “I concessionari delle spiagge – recita l’ordinanza – devono garantire il servizio di salvataggio con le modalità previste dall’ordinanza di sicurezza della Capitaneria di porto recepite nel piano regionale di sicurezza delle spiagge”. In sostanza i bagnini a garanzia della incolumità dei bagnanti devono essere garantiti nei momenti di apertura degli stabilimenti.

Per quanto riguarda le prescrizioni sull’uso delle spiagge molisane resta in vigore durante tutto l’anno il divieto di campeggiare con tende, roulotte e camper sulle spiagge con acque riservate alla balneazione, con l’eccezione delle aree appositamente autorizzate. Vietato inoltre “occupare con attrezzature ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia ampia 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito. Tale fascia può essere occupata solo dai mezzi destinati al salvataggio”. Vietato anche, prosegue l’ordinanza, “occupare gli accessi pubblici all’arenile, destinati esclusivamente al libero transito. Per comprovate esigenze di sicurezza ed igiene pubblica, accertate dalle autorità competenti, il Comune, acquisiti i necessari nulla osta, può autorizzarne la chiusura esclusivamente dalle ore 23 alle 6”. Resta anche il divieto di lasciare sulle spiagge libere dopo le 20,30 e fino alle 7,30 del mattino successivo “attrezzature balneari come lettini, sedie, sdraio fatta eccezione, nelle spiagge libere prospicienti unità residenziali, dei soli paletti degli ombrelloni ed identificativi degli stessi”.

L’ordinanza con la novità è stata salutata con soddisfazione dai balneatori, per i quali costituisce un primo passo per la destagionalizzazione del turismo. “Oltre un terzo dei balneatori termolesi – aveva dichiara il referente Sib Molise Domenico Venditti – ha già deciso che aprirà il 1° maggio”.