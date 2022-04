Obbligo vaccinale over 50, ecco come chiedere annullamento delle sanzioni

I cittadini con più di 50 anni residenti in Molise che hanno ricevuto l’avviso della Agenzia delle Entrate con il quale si avvia il procedimento sanzionatorio per la mancata vaccinazione malgrado l’obbligo previsto, possono inviare una richiesta di valutazione “ai fini dell’annullamento della sanzione” al dipartimento di prevenzione, all’indirizzo mail dipartimentounicoprevenzione@asrem.org

I soggetti inadempienti, ricorda la Asrem Molise, hanno un termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata per comunicare alle Asl competenti per territorio la certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale o qualsiasi altra ragione di assoluta impossibilità a vaccinarsi. Se dovessero essere riscontrati validi elementi giustificativi dell’adempimento sarà la Asrem a trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro i termini di legge, l’attestazione relativa alla insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi. Se invece la Asrem non rileva validi elementi giustificativi il cittadino verrà considerato inadempiente e l’Agenzia delle Entrate invierà un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, in questo caso 100 euro. Nella comunicazione, scrive la Asrem, i richiedenti devono specificare oltre ai dati anagrafici il proprio codice fiscale, la residenza ed il numero di telefono per l’eventuale contatto da parte di un operatore Asrem. Devono allegare, altresì, copia dell’avviso di accertamento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate nonchè la documentazione attestante la vaccinazione, l’esenzione ottenuta o altra documentazione che attesti l’assoluta impossibilità a vaccinarsi.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/inosservanza-dellobbligo-vaccinale-procedimento-sanzionatorio-/