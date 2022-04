In pochissimi giorni il vecchio campo in terra battuta di Ferrazzano ha cambiato look. Osservandolo dal belvedere che lo sovrasta, il colpo d’occhio è inevitabile: è passato da un anonimo beige polveroso a un bel verde brillante.

E’ il risultato dei lavori in corso a contrada Cese dove si sta realizzando un fondo in erba sintetica su un impianto che negli anni passati è stato molto utilizzato dalle società sportive di Campobasso.

Del progetto da 480 mila euro ce ne parla il sindaco Antonio Cerio venuto a vigilare sugli operai che stanno sistemando i finti pezzi di prato inglese sul fondo.

“Otto società giocavano qui – ricorda il primo cittadino – poi, con l’evoluzione dei campi in erba sintetica, Ferrazzano era rimasta indietro. Quattro anni fa abbiamo colto l’opportunità che ci è arrivata dal bando regionale per l’impiantistica sportiva candidandoci al finanziamento per rimettere a nuovo il rettangolo che è stato prolungato di alcuni metri verso le vecchie tribune e che ora misura 106 metri. Una lunghezza che consente di poter far giocare anche squadre di categoria di serie D”.

Uno dei dubbi su un finanziamento pubblico così cospicuo riguarda proprio il bacino di utenza: chi potrà utilizzare questo campo nuovo di zecca e regolamentare visto che squadre che militano in serie D nella zona di Campobasso non ce ne sono?

“Faremo un bando per la gestione – annuncia Cerio – bisogna considerare che questo è uno dei pochi campi con due spogliatoi a disposizione, i bagni e con un vicino campo per il calcetto e il tennis che saranno ottimizzati a completamento di una offerta sportiva che fa parte della vocazione di Ferrazzano”.

Effettivamente tra la passeggiata che collega il paese al capoluogo, la palestra Ferentinum alla Nuova Comunità (dove i lavori sono stati fermi per un lungo periodo e riprenderanno, come garantisce sempre il sindaco), il parco giochi per i bambini alle spalle del supermercato Todis, la palestra al coperto della scuola e tutto l’impianto sportivo di contrada Cese, è innegabile che il perseguimento di una vocazione allo sport ci sia. Ambizione che si somma anche all’offerta culturale del teatro del Loto rendendo questo borgo tra quelli più scelti dalle coppie giovani che proprio qui decidono di trasferirsi dalla città.

“La nuova copertura in erba sintetica permetterà anche di decongestionare gli impianti di Campobasso, naturalmente non si può immaginare che sia sostenibile solo per una squadretta del territorio, bisogna avere una visione più allargata”.

Cerio non esclude neppure che il campo potrebbe ospitare gli allenamenti del Campobasso Calcio. “Vediamo in futuro chi risponderà al bando e sarà interessato alla sua gestione. La cosa più importante è che non dobbiamo ragionare su una struttura di questo tipo finalizzata a soddisfare esclusivamente le richieste della squadra locale, non l’abbiamo fatto per questo”.

Dalla sua Cerio ha il fatto che già in passato molte società sportive disputavano i loro campionati qui. Oggi che il campo ha dimensioni adatte anche per le partite del campionato nazionale potrebbe tornare utile per i raduni estivi delle squadre campane o pugliesi come pure essere utilizzato come campo neutro.

(AD)