L’ex locale Fuori Rotta di Termoli avrà una nuova gestione. È quanto prevede la delibera di Giunta comunale dello scorso 15 aprile con la quale l’Amministrazione Roberti ha avviato la procedura per l’affidamento di una nuova concessione demaniale marittima dell’area in cui sorge il locale che si trova lungo via Cristoforo Colombo e ai piedi di corso Mario Milano, esattamente sopra il lido Panfilo.

Si tratta di un locale storico di Termoli che però è ormai chiuso da molti anni ed è in evidente stato di abbandono per la mancanza di manutenzione. Nel luglio del 2020 era stato al centro di un’operazione della Capitaneria di porto e della Polizia locale di Termoli per la ripresa in possesso da parte del Demanio, dato che a tutti gli effetti si tratta di un bene pubblico. Infatti l’ex concessionario era stato dichiarato decaduto della concessione demaniale per inadempienze da una sentenza del Tar.

L’obiettivo è quindi quello di rimetterlo a nuovo e farlo tornare ad essere un luogo attrattivo per il turismo termolese. La delibera di Giunta comunale specifica che l’Agenzia del Demanio è rientrata nella piena disponibilità del bene e che quindi si è ritenuto necessario procedere a una nuova assegnazione in concessione, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione in questi casi. Il locale dovrà avere finalità turistico ricreative e restare attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande e ristorazione, quindi dovrà essere forzatamente un bar-ristorante e non qualcosa di diverso.

Va precisato infatti che non viene toccata la concessione demaniale del ‘Lido Panfilo’, uno degli stabilimenti storici della spiaggia di Sant’Antonio. La stessa delibera fissa l’importo del canone demaniale marittimo da porre a base d’asta in poco più di 4.690 euro l’anno.

Adesso quindi si procederà a una gara pubblica per l’aggiudicazione definitiva e l’assegnazione dell’immobile al nuovo concessionario che avrà il dovere di eseguire degli interventi conservativi della struttura apportando delle migliorie che non dovranno modificare l’aspetto originario del Fuori Rotta.

Incerti i tempi per la conclusione della procedura e i relativi lavori che però – specifica la stessa delibera -, non dovranno inficiare la stagione balneare 2022 a Termoli. Possibile quindi che i tempi si allunghino a ben oltre l’estate in arrivo.