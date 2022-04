Mentre la guerra diventa sempre più drammatica e cruenta, Ripalimosani annuncia una nuova iniziativa di solidarietà per le popolazioni dell’Ucraina. “Anche tu puoi dare una mano”: questo lo slogan scelto dalla locale Pro Loco e dall’associazione Simposio Ripa per lanciare l’iniziativa di solidarietà che punta a raccogliere beni di prima necessità. Nel punto di raccolta organizzato in piazza San Michele sarà possibile consegnare il prossimo 9 aprile dalle 15.30 vestiti primaverili ed estivi per le donne (taglie S, M e L) e per i più piccoli, ragazzine con un’età compresa tra i 5 e i 16 anni, neonati di 2-3 mesi e bambini di età compresa tra i 4 e i 16 anni. Saranno raccolti anche prodotti confezionati a lungo scadenza.

Per informazioni si può mandare un sms al numero 328 3789846 (Stefania).