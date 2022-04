Numero unico di emergenza, il Ministro Lamorgese ha firmato protocollo con la Regione Molise

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha firmato questa mattina un protocollo con la Regione Molise per l’attivazione del numero unico di emergenza 112, che sarà valido per tutti i Paesi dell’Unione Europea nel 2023. L’attivazione non è ancora completa, e il Molise è la diciassettesima regione a renderla operativa. In pratica, chiamando al 112, si potrà richiedere l’intervento delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, dei sanitari e dell’assistenza in mare. Sarà l’operatore ad allertare l’unità competente. Gli altri numeri di emergenza non saranno disattivati e sarà la Regione ad allestire la centrale per la quale si prevede l’impiego di circa dieci persone. Tra l’altro, nel momento in cui si chiama il 112 chi riceve la richiesta vede su una mappa la posizione oltre che il numero di telefono. Dal Governo è stato stanziato un euro per ogni abitante di ciascuna regione, dunque poco meno di 300mila euro per il Molise. Il servizio unico sarà attivato nell’arco di un anno.

“Oggi è una giornata importante” ha detto il ministro Lamorgese prima di salite in Prefettura per una conferenza stampa con i giornalisti, alla presenza delle autorità istituzionali e politiche del Molise. Imponente il servizio d’ordine schierato per la visita della massima rappresentante del Viminale.

“E’ una sinergia che ha funzionato – la prima dichiarazione del Governatore del Molise Donato Toma, salutato caorosamente da Lamorgese – Questo è il primo passo – ha aggiunto riferendosi alla firma -bisogna spingersi al futuro e l’abbiamo fatto assieme a Ministero e Prefettura. Quando si vogliono si realizzano le cose. È nell’interesse del territorio”. Il presidente ha sottolineato il grande lavoro dei funzionari e dei dirigenti e la sinergia con la regione Lazio.

“Il numero unico 112 Nue dà attuazione a una direttiva europea, quindi dovevamo provvedere, ma devo dare atto a Toma di aver dato la spinta decisiva per portare avanti il progetto che copre il 65% del territorio, quasi 35 milioni di abitanti” ha dichiarato il Ministro in una breve conferenza stampa in Prefettura.

“Siamo in dirittura d’arrivo con le altre regioni, cero il Molise è una piccola regione ma ha voluto andare avanti con questo progetto possibile anche grazie alla collaborazione con la Regione Lazio, della quale abbiamo utilizzato le strutture. E’ successo anche in Basilicata, che si è appoggiata alla Puglia. C’è cooperazione tra amministrazioni pubbliche, questo è importante”.

Il Ministro ha proseguito: “Il 112 Nue è importante perché crea un filtro e direttamente la telefonata viene smistata a seconda della tipologia dell’emergena. Pensate che in Toscana c’è stato un incidente che ha coinvolto escursionisti sordi che non riuscivao a salvarsi e tramite il 112 Nue, con la geolocalizzazione, sono stati salvati”. La titolare del Viminale ha sottolineato il principio di cosesione e solidarietà delle varie strutture. “Il progetto – ha concluso -sarà un vantaggio per tutto il territorio”.