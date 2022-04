Non si trova una bimba di 5 anni, ricerche dalla notte: in volo due elicotteri

Una bimba di appena 5 anni è scomparsa dalla propria abitazione a Sant’Angelo Limosano da ieri sera 2 aprile. L’allarme è stato dato fra le 23 e mezzanotte di ieri. Il Centro coordinamento soccorsi è stato convocato in Prefettura a Campobasso già nella notte. Le ricerche sono partite subito e stanno andando avanti con l’utilizzo di due elicotteri da questa mattina.

In azione un velivolo dei Vigili del Fuoco arrivato da Pescara e un altro elicottero della polizia nel tentativo di trovare la piccola. Sul posto ci sono chiaramente squadre di ricerca anche via terra dei vigili del fuoco, del soccorso alpino e speleologico e delle forze dell’ordine che stanno setacciando in particolare l’area vicina all’abitazione dei genitori della piccola che si trova in aperta campagna e nelle vicinanze di un bosco.

La famiglia della bimba è originaria di Limosano ma vive in una contrada rurale di Sant’Angelo Limosano. I soccorritori stanno utilizzando cani addestrati per la ricerca di persone e particolari droni nel tentativo di ritrovare la piccola. Alcuni volontari si sono uniti alle ricerche sul campo.

