Navi ferme in porto per il forte vento che sta accompagnando questa nuova fase di maltempo sul Molise. Da due giorni i collegamenti da Termoli con le isole Tremiti sono interrotti. Non solo: in montagna è tornata la neve e c’è stato un brusco calo termico praticamente ovunque. Le immagini che seguono arrivano da Capracotta.

E’ il risultato di una intensa perturbazione che ha, per fortuna, le ore contate. L’instabilità del mattino di questa domenica della Palme sarà seguita da un deciso miglioramento pomeridiano.

E l’inizio della nuova settimana sarà nel segno dell’anticiclone: avremo caldo e tempo stabile fino a metà settimana grazie a una rimonta dell’alta pressione africana che ci farà dimenticare presto le piogge, il freddo e le nevicate sopra i mille metri di queste ultime 24 ore.