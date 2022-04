Musei molisani aperti per Pasqua e Pasquetta, ecco elenco e orari

In occasione delle festività pasquali il Ministero dei Beni Culturali ha predisposto l’apertura di musei, monumenti, parchi e aree archeologiche statali. Sono tanti anche i luoghi della cultura aperti in Molise, come fa sapere la direzione regionali dei musei.

Sabato 16 aprile, ad accezione di Palazzo Pistilli a Campobasso e del Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno che resteranno chiusi, saranno aperti: il Museo Sannitico dalle 8:15 alle 19, il Castello di Capua di Gambatesa dalle 9 alle 13:30, il Museo nazionale del Paleolitico dalle 8:15 alle 19, il Castello di Civitacampomarano dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, il Museo Nazionale di Castello Pandone di Venafro dalle 8:15 alle 19, il Museo della città e del territorio di Sepino dalle 8:15 alle 13:30, mentre sarà aperto su prenotazione il Museo archeologico di Venafro e il Santuario Italico di Pietrabbondante sarà aperto dalle 10:15 alle 17:15.

Nel giorno di Pasqua, 17 aprile, a rimanere invece chiusi saranno il Castello di Capua di Gambatesa e il Castello di Civitacampomarano. Aperti invece: Palazzo Pistilli dalle 8:15 alle 13:30, il Museo Sannitico dalle 8:15 alle 19, il Museo nazionale del Paleolitico dalle 8:15 alle 19, il Museo Nazionale di Castello Pandone dalle 8:15 alle 19, il Museo della città e del territorio dalle 8:15 alle 13:30, il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno dalle 10 alle 16, il Santuario Italico dalle 10:15 alle 17:15, infine il Museo archeologico di Venafro sarà aperto in mattinata dalle 8:15 alle 13:30.

Musei fruibili anche il lunedì di Pasquetta, 18 aprile: Palazzo Pistilli sarà visitabile dalle 8:15 alle 13:30, il Museo Sannitico dalle 8:15 alle 19, il Castello di Capua di Gambatesa dalle 9 alle 13:30, il Museo nazionale del Paleolitico dalle 8:15 alle 19, il Castello di Civitacampomarano dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Ancora, Castello Pandone sarà aperto dalle 8:15 alle 19, il Museo della città e del territorio dalle 8:15 alle 13:30, il complesso di San Vincenzo al Volturno dalle 10 alle 16, il Santuario Italico dalle 10:15 alle 17:15 e il Museo archeologico di Venafro dalle 8:15 alle 13:30.

Ce n’è per tutti i gusti.