Movida molesta: giovane ubriaco aggredisce i carabinieri, arrestato

Weekend di controlli a Campobasso. Pattuglie dei carabinieri della Compagnia di via Mazzini hanno setacciato in lungo e in largo il territorio cittadino: arrestata una persona. Denunciate altre sei.

L’uomo arrestato è accusato di resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale, mentre cinque persone sono state denunciate perché “ubriache” alla guida delle loro macchine e un’altra perché guidava con la patente revocata. Infine due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droga.

I carabinieri hanno operato soprattutto lungo le strade principalmente usate dai ragazzi per raggiungere i locali notturni, senza però trascurare anche i controlli nei dintorni dei centri più vicini a Campobasso.

E proprio da uno dei locali di ritrovo dei giovani è partita la prima telefonata al 112 per un giovane, completamente ubriaco, molestava gli avventori dell’esercizio. All’arrivo dei militari si è scagliato contro di loro cercando di colpirli con calci e pugni. Immobilizzato, è stato portato in caserma, arrestato e rinchiuso in carcere.

I controlli sono proseguiti ancora e sulle strade sono stati fermati quattro giovani di cui una donna, sopresi alla guida con un parametro di tasso alcolemico, superiore a quello consentito. E quindi, per loro è scattato il ritiro della patente ma anche la denuncia alla magistratura.

Un altro campobassano, invece, sottoposto all’obbligo di dimora in un Comune diverso dal capoluogo è stato fermato sempre alla guida della sua macchina con la patente di guida revocata. Anche per lui è scattata la denuncia e una multa da 5.100 euro.