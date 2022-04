Miseria e misericordia

“L’inchinarsi di Gesù esprime l’umiltà; il dito, che è flessibile per le articolazioni, la sottigliezza del discernimento; la terra indica il cuore degli uomini che rende frutti sia di buone che di cattive azioni… Ben a ragione, dopo essersi chinato a scrivere in terra, pronuncia eretto parole di misericordia, egli che, per la partecipazione all’umana debolezza, ha promesso il dono della pietà agli uomini e lo ha elargito con l’efficacia della divina potenza”. È il commento al vangelo di Giovanni di san Beda monaco, storico della chiesa dell’Inghilterra del VIII secolo.

Il commento di san Beda ci aiuta ad entrare nel mondo della misericordia di Cristo a leggere come il desiderio di Gesù non è quello di distruggere le persone ma ri-dargli vita.

La domenica quinta di quaresima ci invita a riflettere su perdono e misericordia: non sono cose da studiare sui libri fanno parte del cammino del credente, nascono dalla fede e dall’amore a Gesù Cristo.

La scena del capitolo 8 del vangelo di Giovanni è ben nota, è quella dell’adultera. Scribi e farisei vogliono mettere alla prova Gesù chiedendogli un parere dinanzi alla gente.

La legge di Mosè era chiara per l’adulterio: prescriveva la lapidazione o lo strangolamento. Gesù dunque è sollecitato a dare un parere.

La risposta di Gesù è in due tempi: un gesto e un parola.

Il gesto è quello di scrivere a terra sulla sabbia, e la parola: “Chi tra voi è senza peccato scagli per primo una pietra” (Gv 8,7). Gli studiosi si sono chiesti cosa mai potesse scrivere Gesù, non lo sappiamo, i padri della Chiesa ci riportano ad un passo di Geremia che dice: “Sarà scritto nella polvere chi si allontana da te; perché essi hanno abbandonato il signore, la fonte dell’acqua sprizzante” (Geremia 17,13).

La risposta di Gesù consiste nel ristabilire il vero senso della Legge. Chi esige un’applicazione rigorosa della Legge deve contestualmente applicarla a se stesso. Così facendo si scopre a sua volta trasgressore e sotto la minaccia del giudizio di Dio. L’accusatore si trasforma in accusato. Rientrato nel rango dei peccatori, non è più in grado di utilizzare la volontà di Dio per condannare il prossimo.

La scena di Gesù che rimane sola con la peccatrice è commovente. Tutti vanno via, hanno deposto la pietra del giudizio e della condanna, iniziando da più grandi, rimangono soli. Sant’Agostino scrive: sono rimasti soli la miseria e la misericordia.

La voce più forte non è quella della miseria ma della misericordia che dice: “Neanch’io ti condanno. Và, d’ora in poi non peccare più (Gv 8,11).

La nostra di miseria ci accompagna e non ci lascia facilmente. Di miserie umane ne vediamo tante nella vita, non in ultimo quello dell’odio e della violenza che non è sola la guerra proposta come uno spettacolo orribile. Odio e violenza sono nascoste in tanti e si manifesta con soprusi, ingiustizie, abusi etc…

C’è la Misericordia, questo non lo dobbiamo dimenticare, in un tempo ferito la misericordia è medicinale per sanare l’uomo e l’umanità. Quando un popolo si abbrutisce cresce nella depravazione e nel sopruso, l’unica medicina è la misericordia di Dio.