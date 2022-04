Mio nonno fu un partigiano, parola di Mattarella

Il vento che giunge da est, un vento di resistenza e dignità, ha spazzato via lo strato di polverosa retorica sulla nostra Resistenza. La Resistenza italiana ebbe il merito di contribuire a riconsegnare la libertà all’Italia, ma soprattutto di ridare l’onore perduto agli occhi del mondo al nostro paese dopo vent’anni di fascismo. Il vento di una nuova resistenza, quella del popolo ucraino che contro l’invasore russo impugna le armi del coraggio e della dignità per difendere la loro e la nostra libertà è lì a ricordarcelo. Siamo liberi e degni per le scelte che molti italiani presero dopo l’8 settembre 1943. Gli ucraini sono degni, e speriamo presto anche liberi, grazie alle scelte assunte dopo il 24 febbraio 2022.

In questi giorni le parole più nette per ricordare quegli eventi e leggere nella giusta prospettiva gli eventi internazionali di queste settimane le ha pronunciate il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Dal nostro 25 aprile viene un appello alla pace, non ad arrendersi di fronte alla prepotenza. L’attacco violento della Federazione Russa non ha giustificazione. La pretesa di dominare un altro popolo, di invadere, ci riporta alle pagine più buie dell’imperialismo e del colonialismo. La straordinaria conquista della libertà, costata sacrifici e sangue ai popoli europei – e condivisa per molti decenni – non può essere rimossa né cancellata. Sappiamo anche che la libertà non è acquisita una volta per sempre e che, per essa, occorre sapersi impegnare senza riserve. Vale ovunque. In Europa come in Italia”.

Il discorso del 77° anniversario della Festa della Liberazione è stato tenuto ad Acerra in provincia di Napoli. Rari sono stati nella storia repubblicana gli omaggi del 25 aprile dal mezzogiorno d’Italia. La resistenza si è sempre immaginata come fatto storico dell’Appenino del centro Italia e del Nord impegnato contro la Repubblica di Salò e contro l’occupazione nazista. Per questo sono pochi anche gli omaggi ai “partigiani” meridionali. A Termoli proprio ieri si è ricordata la figura di Basso Sciarretta, considerato “l’unico partigiano termolese”.

Ma il presidente Mattarella ha voluto delineare con maggiore chiarezza il perimetro delle persone che dobbiamo considerare veri partigiani.

“E oggi tra gli storici vi è concordia nell’assegnare il titolo di resistente a tutti coloro che, con le armi o senza, mettendo in gioco la propria vita, si oppongono a una invasione straniera, frutto dell’arbitrio e contraria al diritto, oltre che al senso stesso della dignità. Furono resistenti i combattenti delle montagne, le tante staffette partigiane, i militari che, perdendo la vita o subendo la deportazione, rifiutarono di servire sotto la cupa bandiera di Salò. Furono resistenti, a pieno titolo, le persone che nascosero in casa gli ebrei, o i militari alleati, o ricercati politici, coloro che sostenevano la rete logistica della Resistenza. Furono resistenti gli operai che entrarono in sciopero al Nord, gli autori di volantini e giornali clandestini, gli intellettuali che non si piegarono, i parroci che rimasero vicini al loro gregge ferito. Le vittime innocenti delle tante stragi che, in quella terribile stagione, insanguinarono il nostro Paese.”



Ecco, Mattarella con queste parole ha ridefinito la storia di centinaia di migliaia di famiglie italiane. Credo che nelle case molti ascoltando queste parole si siano interrogati sulle scelte che presero i loro nonni e i loro genitori dopo l’8 settembre 1943. Anche io mi sono interrogato sui fatti a me noti della storia della mia famiglia, che alla luce di queste parole cambia di senso. In una lettera aperta del 2018 intitolata “Lettera a mio figlio. La Costituzione, la Pace, la sovranità” accennai con queste parole alla vicenda del mio nonno materno, Giovanni Ciccarelli.

“In quella guerra morirono milioni di giovani ragazzi di tutto il mondo. Tra questi morì anche il padre di mia madre, un ragazzo di nome Giovanni. La sua è una storia incredibile che un giorno ti racconterò nei dettagli: un giovane uomo di 23 anni, divenuto padre mentre era sul fronte greco-albanese, nato dall’altra parte del mondo in Argentina, da emigrati italiani che riuscirono a fare fortuna nel nuovo mondo, e morto per gli incredibili incastri della vita nel dicembre del 1944 nel campo di concentramento di Dabrowa Gornicza in Polonia, dove i nazisti detenevano parte dei militari italiani che dopo l’8 settembre, quando già deposto Mussolini l’Italia cambiò la sua alleanza militare, scelsero di non combattere più al fianco della Germania di Hitler”.



Allora non ebbi né il coraggio, né la consapevolezza di poterlo definire resistente e partigiano. Oggi confortato dalla lettura storica del Presidente Mattarella posso prenderne atto, esserne consapevole e affermarlo con orgoglio e fierezza. Mio nonno fu un partigiano. Mio nonno scelse di resistere, scelse di non piegarsi al volere dei tedeschi. Rifiutò di impugnare le armi naziste e di combattere al loro fianco. Scelse da quale parte della Storia collocare la sua esistenza. Fu deportato, incarcerato, privato della libertà prima e della vita poi. Quel gesto non fu vano. Sommato alla scelta di altre centinaia di migliaia di giovani ragazzi come lui, permise all’Italia di ritrovare la strada della libertà. Della dignità.

Occorre il dovere della memoria familiare e nazionale per comprendere che il dono della libertà di cui godiamo è stato il frutto del sacrificio di tanti e in tante forme diverse. Il presidente Mattarella nell’offrire al Paese una corretta chiave di lettura degli eventi tragici dell’Ucraina ha smosso la memoria e la coscienza di tanti italiani. Li ha spinti a ricordare. Li ha spinti a riflettere. Li ha spinti a interrogarsi: “Io cosa farei se fossi a Kiev di fronte all’invasore russo? I miei nonni, i miei genitori cosa decisero di fare di fronte all’invasore nazista?”

Non c’è una sola risposta possibile, certo, ma probabilmente solo una può consentirci di offrire in dono alle nuove generazioni di europei la libertà che abbiamo ricevuto da uomini come il partigiano Giovanni Ciccarelli.