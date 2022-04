‘Merenda sballata party’: appuntamento green per i piccoli a Campobasso

Nell’ambito del progetto “Campobasso Scuole sostenibili – Contest Rifiuti Zero” è previsto il primo appuntamento della “Merenda sballata Party”, a partire dalle ore 15.00 di lunedì 11 aprile presso il Centro di Raccolta di Campobasso.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare alla riduzione dei rifiuti e di limitare l’impatto degli stessi sull’ambiente. Sarà inoltre l’occasione per i più piccoli di conoscere il Centro di Raccolta cittadino, luogo in cui conferire gratuitamente i materiali come ingombranti, Raee e rifiuti speciali. Non solo, l’evento permetterà di comprendere la destinazione e le modalità di recupero di tutti i materiali riciclabili, così come le corrette modalità di smaltimento per i rifiuti di cui non è possibile il recupero.

“Si tratta di un percorso di sensibilizzazione che ci preme particolarmente come azienda pubblica che è impegnata nella promozione dei concetti basilari del ciclo integrato dei rifiuti e del benessere della città di Campobasso. Un percorso che ci premia – sottolinea l’amministratore unico di Sea, Stefania Tomaro – e ci porta a raggiungere livelli di raccolta differenziata sempre più performanti grazie all’attenzione delle nuove generazioni”.