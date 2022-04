Magnolia, sale l’attesa per i quarti contro la Reyer Venezia

Sono giornate intense quelle vissute in casa La Molisana Magnolia Campobasso. Tutto il club è all’opera verso quello che sarà un altro appuntamento storico nella recentissima storia della società dei #fioridacciaio: l’esordio nei playoff scudetto con il confronto di martedì sera all’Arena contro la Reyer Venezia.

Nelle scorse ore è partita la ‘corsa al biglietto’ con la prelazione per gli abbonati e tante richiesta sia online che nei punti vendita abilitati Vivaticket, nonché presso il botteghino dell’Arena. E tutto lascia intendere che martedì sera alle 20.30 le rossoblù avranno il cuore ed il sostegno di tanti tifosi a sospingerle verso l’ennesima impresa di una favolosa stagione.

Non solo aspetto tecnico, però, in questa prima metà di aprile per le magnolie. Nell’intera giornata di venerdì, infatti, è stata a Campobasso una troupe di Lega Basket Femminile che ha girato la puntata di Road Trip dedicata al club (la stessa dovrebbe andare in onda con tutta probabilità tra fine aprile e maggio). Un’attenzione alla città, un focus sui vertici dirigenziali in rosa del club con tanto di visita al main sponsor (il pastificio La Molisana), sede anche di un simpatico ‘fuori programma’ che ha messo in mostra le qualità culinarie del capitano Stefania Trimboli, nonché un passaggio all’Arena tra una ‘sbirciata’ all’allenamento e quattro chiacchiere con coach Mimmo Sabatelli.

In mattinata, invece, una delegazione di tre giocatrici (la statunitense Robyn Parks, la croata Nina Premasunac e la francese Alyssa Lawrence) e due dirigenti (la vicepresidente Valeria Cavaliere ed il team manager Pier Carmine Avarello) è stata ad Oratino per l’evento promosso dal ‘Comune’ dal titolo ‘Non solo mimose: le donne nello sport’ alla presenza dei bambini della scuola primaria, del sindaco del centro alle porte del capoluogo di regione Roberto De Socio, del presidente del consiglio regionale Salvatore Micone, della consigliera di parità della Regione Molise Maria Calabrese e della delegata del Coni Point di Campobasso Pina Calcagnile.

In particolare, nel suo intervento – a nome del direttivo – Valeria Cavaliere ha sottolineato come lo sport in rosa sia sempre più emergente. Pronta a divenire ambasciatrice del borgo, invece, la croata Premasunac rimasta incantata dagli scorci del territorio oratinese.

Il secondo sabato del mese di aprile, peraltro, ha consegnato una gran bella soddisfazione a cinque elementi junior del team rossoblù come Del Sole, Moffa, Oliva, Quiñonez e Trozzola inseriti nella squadra di basket misto del convitto nazionale ‘Mario Pagano’, l’istituto coordinato dalla dirigente scolastica Rossella Gianfagna dove studiano e con cui hanno vinto la medaglia d’oro alle Convittiadi conclusesi in giornata proprio a Campobasso. Nella finale disputata al PalaVazzieri di fronte agli occhi di coach Mimmo Sabatelli l’ensemble del capoluogo di regione si è imposto per 40-32 su Prato. Nello specifico, nella semifinale di venerdì contro Napoli, Quiñonez si era porta a casa anche il titolo di mvp, riconoscimento toccato in due gare del girone a Trozzola (Roma) e Del Sole (contro Aosta).