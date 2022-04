Ma che Sabato! I rossoblu firmano autografi e fanno foto con i tifosi

Hanno riscritto per la seconda volta in serie C la storia del Campobasso. Sono i nomi della rosa del Campobasso calcio. Quelli che hanno indossato la maglia rossoblu e l’hanno riconsegnata al calcio che conta e che sono diventati inesorabilmente i beniamini della città. Dei tifosi di sempre, di quelli che avevano perso ogni speranza ma soprattutto della nuova generazione che (ci auguriamo) possa riempire sempre più spesso (e più numerosi) gli spalti del Selvapiana. Ed eccoli che oggi pomeriggio sono stati soprattuto i bambini e i ragazzi che dalle 16 hanno affollato lo Store di Corso Vittorio Emanuele per incontrare i calciatori del Campobasso.

Loro, i giocatori rossoblù, ai supporters hanno autografato maglie, gadget e sciarpe e con loro hanno scattato foto (in allegato le immagini delle pagine social del Campobasso Calcio ndr) che entraranno a far parte di una delle pagine più belle della storia del calcio moderno per il capoluogo molisano.

Sorrisi, dediche, strette di mano e tanta speranza. Oggi, a poche ore dall’ultimo match, prima ancora che inizi la seconda avventura in serie C si respira aria di ottimismo. Quello tipico che trasmettono i giovani carichi di belle speranze e dotati della necessaria audacia per realizzare i loro sogni. Si respira l’aria che fa bene ad una squadra che è cresciuta, si è consolidata e ha tagliato traguardi. Il Campobasso ci sarà anche il prossimo anno: e questo è un fatto. L’altro fatto, è che il secondo step che la società aveva annunciato (disastro pandemia a parte) nel 2018 è stato raggiunto. Hanno lavorato in silenzio. E hanno vinto. Le chiacchiere non servono.