La curva costerà 5 euro, oltre ai diritti di prevendita (1,50 euro). Invece il biglietto avrà un prezzo simbolico per le donne e i bambini di età compresa tra i 5 e i 14 anni: pagheranno un euro (anche in questo caso vanno aggiunti i costi per i diritti di prevendita). I piccoli con meno di 4 anni entrano gratis.

La società rossoblù punta a fare il pienone allo stadio di contrada Selvapiana dove, con la fine dello stato di emergenza, la capienza sarà completa: 7500 i posti disponibili. E soprattutto il club di patron Gesuè chiama a raccolta i tifosi in occasione della terz’ultima di campionato, quando il Campobasso sfiderà la Vibonese nella gara che potrebbe chiudere i giochi dal punto di vista della salvezza matematica e nella quale comunque sarà fondamentale vincere. Si gioca domenica 10 aprile alle 14:30, ma prima la squadra di Cudini sarà impegnata nel recupero contro la Turris in programma dopodomani: sarà disputato solo il secondo tempo e si ripartirà dal risultato di 1-2 per gli ospiti.

Ma da oggi (5 aprile) sono già disponibili i biglietti per la gara contro la Vibonese nei seguenti punti vendita e online su postoriservato.it:

Campobasso: Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele, Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T); Vinchiaturo: 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4; Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi); Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48); Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A).

Ecco il costo dei tagliandi nel dettaglio:

TRIBUNA CENTRALE € 35,00 più € 2,00 di prevendita;

TRIBUNA LATERALE € 20,00 più € 2,00 di prevendita;

TRIBUNA INFERIORE € 10,00 più € 2,00 di prevendita;

CURVA NORD SUPERIORE ED INFERIORE € 5,00 più €1,50 di prevendita;

CURVA SUD SETTORE OSPITI € 5,00 più € 1,50 di prevendita.

Ridotti per Curva nord e Tribuna Inferiore:

DONNE 1 euro più diritti di prevendita; BAMBINI/E dai 5 ai 14 anni compiuti (accompagnati) 1 euro più diritti di prevendita. Ingresso gratuito per bambini/e fino a 4 anni.