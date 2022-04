Ventiquattro ore. Tanto serve al Campobasso per cambiare obiettivi e prospettive di un campionato affrontato per conservare una categoria – la Lega Pro – così faticosamente conquistata. Il fallimento del Catania decreta la fine dei giochi per la retrocessione diretta. E il club di patron Gesuè può addirittura sognare i playoff. E’ merito anche della netta vittoria conquistata dalla squadra di mister Cudini contro la Vibonese, penultima in classifica: quella che alla vigilia era considerata una sfida chiave per la salvezza matematica, diventa la gara che lancia i Lupi nell’orbita delle posizioni più interessanti della graduatoria.

C’è una folla entusiasta sugli spalti di contrada Selvapiana: 2800 le presenze. Il pubblico ha risposto (seppur non proprio in massa) alla ‘chiamata’ della società che ha stabilito prezzi popolari per consentire il boom allo stadio. E i supporters di casa restano con il fiato sospeso al 7′: il difensore ospite di Risaliti si accascia dopo aver preso una pallonata in faccia sul tiro di Liguori, confermatissimo in attacco. Con lui Emmausso e Bolsius.

A differenza di altre partite, contro la Vibonese il Campobasso inizia subito a premere il piede sull’acceleratore. Spettacolare rovesciata di Emmausso su suggerimento di Bolsius, il portiere avversario ci mette una pezza e si salva in angolo (9′). Ancora rossoblù in attacco (14′): scambio sull’asse Emmausso-Liguori, riceve Vanzan che crossa per Emmausso. Il fantasista campano non riesce a dare l’impatto giusto alla sfera che finisce fuori. Poi è troppo centrale la punizione di Emmausso facilmente preda del numero 1 ospite (16′). Break dei calabresi al 26′: cross di Grillo per Basso che sfugge al controllo della difesa rossoblù. Per fortuna dei locali poi spedisce la palla fuori alla destra di Zammarion. Lo stesso Grillo è costretto ad uscire poco dopo per infortunio, mentre i Lupi riprendono il forcing per sbloccare il risultato. Ci riescono poco prima della pausa grazie ad un pizzico di fortuna: tiro di Bontà, deviazione di un difensore della Vibonese e palla in fondo al sacco. 1-0 per i Lupi.

Nemmeno il tempo di esultare e al secondo minuto di recupero del primo tempo, Bolsius servito da Liguori realizza il raddoppio a due passi dal portiere ospite.

Dopo la pausa i rossoblù ritornano in campo con lo stesso entusiasmo ma la Vibonese potrebbe accorciare al 55′ con Spina. Risposta dei Lupi al 58′, ma il tap-in di Liguori su tiro di Bolsius è considerato in fuorigioco, annullata la terza rete rossoblù. Sempre Spina a creare grattacapi ai rossoblù rendendosi – come dice il suo nome – una vera spina nel fianco. Pericoloso Zibert al 64′, tuttavia i padroni di casa assestano il colpo del definitivo ko sessanta secondi dopo: Persia firma la rete del 3-0 in semi-sforbiciata. Nacci, lanciato da Di Francesco, potrebbe addirittura realizzare il poker ma Mengoni esce dai pali ed evita il quarto gol (72′). Ma è solo questione di pochissimi minuti: bolide di Merkaj (appena entrato) dal limite dell’area, il pallone si insacca nel ‘sette’ al 75′ (foto in home realizzata da Maurizio Silla per Primonumero, ndr). Ora il Campobasso schiaccia la Vibonese ed è avanti 4-0.

Le emozioni non sono finite. All’88’ Zammarion nega il gol della bandiera intervenendo con un guizzo sul colpo di testa di Curiale. Il 4-1 dei calabresi arriva al 95′ con Zappa. Pochi secondi dopo il triplice fischio. Il Campobasso dovrà seguire le partite delle dirette concorrenti, ma ora sognare è lecito in questo finale di campionato.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Zamarion; Menna (79’ Martino), Dalmazzi, Sbardella (67’ Fabriani); Candellori, Persia (67’ Nacci), Bontà, Vanzan; Liguori (67’ Merkaj), Emmausso, Bolsius (63’ Di Francesco).

ALL.: Cudini

VIBONESE: Mengoni; Risaliti, Suagher, Polidori (76’ Carosso); Corsi, Basso, Zibert, Bellini (46’ Zappa), Grillo (34’ Blaze); Curiale, Spina (76’ Panati).

ALL.: Orlandi

ARBITRO: Perri di Roma 1

Assistenti: D’Ilario di Tivoli e Landoni di Milano. Quarto ufficiale Palumbo di Bari.

MARCATORI: 44’ Bontà, 47’ Bolsius, 62’ Persia, 72’ Merkaj, 92’ Zappa (V).

Note: ammoniti Risaliti, Suagher (V), Persia (C).