Lupi, si chiude col Potenza in casa. Ultima per Cudini sulla panca rossoblù?

Ultima giornata di campionato. Il Campobasso chiuderà il suo primo anno di serie C in casa, al cospetto del Potenza. Una partita che vale solo per le statistiche visto che entrambe hanno già conquistato l’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza. A dir la verità, i Lupi non hanno praticamente mai rischiato di entrare nei playout mentre i lucani sono sempre stati nella zona ‘rossa’ e si sono salvati anche e soprattutto per l’esclusione del Catania.

Si conclude dunque un torneo nel complesso soddisfacente, con un pizzico di rammarico per qualche punto perso per strada che avrebbe potuto far afferrare addirittura i playoff. Ma non erano ancora maturi i tempi, evidentemente. L’obiettivo? Mantenere il 12esimo posto battendo il Potenza, che di certo non verrà in gita nel capoluogo molisano. All’andata Candellori realizzò il pesantissimo gol vittoria che diede una grande mano per la permanenza in categoria.

Sarà l’ultima per mister Cudini sulla panchina del Campobasso? Probabilmente sì, ma nulla vieta che il rapporto possa continuare. Fatto sta che gli indizi e le voci che si rincorrono portano a una separazione consensuale ma la società vorrebbe continuare nel progetto tecnico avviato tre anni fa. Nel caso in cui il tecnico marchigiano dovesse dire addio, sulla panchina potrebbe arrivare l’attuale allenatore del Vastogirardi, Fabio Prosperi. E con lui il talentuoso numero 10 Guida. Discorsi prematuri? Forse sì, ma i movimenti ci sono eccome.

Ad arbitrare il match sarà il signor Marco Emmanuele della sezione di Pisa, assistito da Cecchi di Roma 1 e Tagliaferri di Faenza. Quarto ufficiale Castellone di Napoli.

38^ giornata: Bari-Palermo, Campobasso-Potenza, Foggia-Avellino, Juve Stabia-Virtus Francavilla, Monopoli-Fidelis Andria, Monterosi-Latina, Picerno-Taranto, Turris-Paganese, Vibonese-Catanzaro.

Classifica: Bari 75, Catanzaro e Avellino 64, Palermo 63, Virtus Francavilla e Monopoli 56, Foggia e Monterosi 51, Turris e Picerno 49, Juve Stabia (-2) 46, Campobasso 43, Latina 42, Messina 39, Taranto 38, Potenza 36, Fidelis Andria 30, Paganese 26, Vibonese 21.