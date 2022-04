Lupi salvi, il Catania è fallito. I tifosi tappezzano la città di striscioni: “Tutti allo stadio”

La notizia è arrivata appena dopo pranzo: il Catania è stato dichiarato fallito dal tribunale e automaticamente non scenderà in campo domani contro il Latina. Significa esclusione dal campionato, ovvero retrocessione all’ultimo posto a zero punti. In virtù di tutto ciò, il Campobasso è matematicamente salvo prima di affrontare le ultime tre giornate di campionato. Sì, perché pure se i rossoblù arrivassero quintultimi non disputerebbero i playout avendo un margine sulla penultima Vibonese ben al di sopra degli 8 punti fino ai quali gli spareggi vengono giocati.

Domani, con fischio d’inizio alle 14.30, sarà dunque una sorta di passerella per i Lupi che ospiteranno a Selvapiana l’ultima della classe Vibonese. L’obiettivo a questo punto è conquistare più punti possibile per chiudere alla grande la prima stagione dopo la promozione in C dello scorso anno.

La città, questa mattina, si è svegliata tappezzata di striscioni. I tifosi si appellano alla piazza: “Tutti allo stadio”, “SalviamoCi”, “Come on wolves”. Queste le scritte comparse in diversi punti del capoluogo, dal Terminal alla Camera di Commercio all’ex Romagnoli. C’è fermento, si spera che possa esserci un grande colpo d’occhio sugli spalti.

Lo stesso appello l’ha lanciato il patron Gesuè subito dopo il pareggio contro la Turris, invitando tutti a partecipare per spingere la squadra all’ultimo passetto per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale.

Non sarà una partita difficilissima sulla carta ma le insidie nel calcio sono sempre dietro l’angolo. I calabresi sono fanalino di coda ma venderanno cara la pelle: domenica scorsa hanno fermato sul pari il Foggia di Zeman.

Cudini dovrà fare a meno di Pace squalificato. Per il resto, potrà contare su tutti gli effettivi. Nell’undici di partenza potrebbero trovare spazio dal 1’ Emmausso, Bolsius e Liguori nel tridente d’attacco, mentre in difesa tornerà Fabriani sulla fascia destra. Arbitrerà il signor Mario Perri di Roma 1, assistito da D’Ilario di Tivoli e Landoni di Milano. Quarto ufficiale Palumbo di Bari.

36^ giornata: Monopoli-Palermo (oggi), Bari-Avellino, Campobasso-Vibonese, Catania-Latina, Juve Stabia-Paganese, Messina-Taranto, Monterosi-Virtus Francavilla, Picerno-Fidelis Andria, Turris-Potenza, Foggia Catanzaro (lunedì).

Classifica aggiornata: Bari 71, Avellino 61, Palermo 60, Catanzaro 58, Monopoli e Francavilla 55, Foggia (-2) 48, Monterosi 47, Juve Stabia 44, Turris e Picerno 43, Latina 41, Campobasso 40, Taranto 37, Messina 36, Potenza 32, Fidelis Andria 29, Paganese 26, Vibonese 21, Catania 0.