Tre stagioni, una promozione, una salvezza e un campionato quasi vinto. Il bilancio, dal 2019 ad oggi, per lo staff tecnico del Campobasso è di assoluto valore. Parliamo naturalmente di mister Cudini e del ds De Angelis, oltre che di tutti i collaboratori. Conquistata la permanenza in terza serie, il duo potrebbe lasciare il capoluogo per altri lidi. Ma anche restare: il presidente Gesuè vuole proseguire il progetto con loro.

Posizioni dunque ancora da valutare, bisogna sedersi attorno a un tavolo e decidere assieme quali decisioni prendere. I molti dubbi sulla permanenza dei due sono sorti all’indomani delle dichiarazioni del ds, il quale ha parlato di “ciclo chiuso”, ringraziando in primis la società per la fiducia riposta nelle figure tecniche in questi anni. Un addio? Così l’hanno letto in tanti. Ma magari è un modo per trovare nuovi stimoli, in rossoblù o magari altrove.

Bisogna dire che al di là del primo periodo la piazza ha sempre sostenuto sia il tecnico che l’operatore di mercato. La parentesi più nera nelle prime giornate del campionato 2019/2020, quando in curva apparve uno striscione eloquente (“Cudini vattene”) e anche il direttore sportivo fu preso di mira per una partenza davvero deludente (otto punti in altrettante partite). Gesuè decise di andare avanti ed ebbe ragione.

Da lì il rapporto si è consolidato fino al trionfo del giugno 2021 coinciso con il ritorno in C dei Lupi e alla salvezza in categoria superiore conquistata con tre giornate di anticipo. Insomma, gli obiettivi prefissati un triennio fa sono stati raggiunti e ora bisogna decidere se fissarne di nuovi tutti insieme o con altre figure tecniche.

E i tifosi cosa ne pensano? Vogliono che Cudini e De Angelis continuino nell’avventura all’ombra del Monforte o è ora di cambiare?