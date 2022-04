Lupi, l’appello del patron: “Riempiamo lo stadio per festeggiare la salvezza”

Una vittoria contro la Vibonese per essere praticamente certi di conquistare la salvezza matematica. Il Campobasso, dopo il pareggio nel recupero contro la Turris, è salito a quota 42 punti e ‘vede’ davvero l’obiettivo stagionale. Domenica a Selvapiana arriva la quasi retrocessa squadra calabrese che però andrà affrontata al massimo delle forze e della concentrazione.

Il patron Mario Gesuè, al termine della gara di giovedì, ha voluto lanciare un appello alla tifoseria: “Abbiamo visto una squadra che ha affrontato la partita a viso aperto, penso che meriti tutto il calore e la vicinanza del pubblico. Per domenica ci aspettiamo che lo stadio sia pieno, sarebbe un bel regalo da fare alla squadra perché questa partita può essere davvero decisiva per il nostro campionato”.

Il presidente si rivolge direttamente ai sostenitori: “Voglio quindi fare un appello a tutti i tifosi: riempiamo le gradinate di Selvapiana, noi come società ci siamo messi nei vostri panni e abbiamo deciso di venirvi incontro dal punto di vista del costo del biglietto. Vi aspettiamo in tanti per festeggiare, speriamo, tutti insieme. A domenica”.

Ecco il costo dei tagliandi nel dettaglio:

TRIBUNA CENTRALE € 35,00 più € 2,00 di prevendita;

TRIBUNA LATERALE € 20,00 più € 2,00 di prevendita;

TRIBUNA INFERIORE € 10,00 più € 2,00 di prevendita;

CURVA NORD SUPERIORE ED INFERIORE € 5,00 più €1,50 di prevendita;

CURVA SUD SETTORE OSPITI € 5,00 più € 1,50 di prevendita.

Ridotti per Curva nord e Tribuna Inferiore:

DONNE 1 euro più diritti di prevendita; BAMBINI/E dai 5 ai 14 anni compiuti (accompagnati) 1 euro più diritti di prevendita. Ingresso gratuito per bambini/e fino a 4 anni.

Campobasso: Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele, Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T); Vinchiaturo: 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4; Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi); Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48); Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A).