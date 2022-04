Una ‘zampata’ che ha fatto sussultare centinaia e centinaia di tifosi. Un gol al penultimo respiro capace di far esplodere di gioia il settore ospiti e far schizzare dai divani di casa, dalle sedie, dai tavolini dei bar i tantissimi tifosi che fino ad allora avevano avuto di che soffrire. Il Campobasso strappa – è proprio il caso di dirlo – un pareggio in pieno recupero, mister Allegri direbbe “di corto muso”.

In realtà, è stata una partita ‘pazza’, in grado di far alterare, illudere, far quasi rassegnare e di colpo risvegliare. Un 4-4 che qualcuno ha definito d’altri tempi, ricco di gol ma anche di errori difensivi e di occasioni sciupate. Al tirar delle somme, un punto a testa per Lupi e Virtus Francavilla. E va benissimo così per la squadra di Cudini, costretta a rincorrere per tutta la gara.

Ora, di errori ce ne sono stati molti, nella stragrande parte in difesa. Ma bisogna dare anche i meriti a un gruppo che non ha mai mollato mostrando finalmente carattere e orgoglio. Quelli non pervenuti nei secondi tempi di Foggia e Picerno. Ecco perché quella campobassana è una squadra per certi versi matta, che sembrava aver trovato i propri equilibri ma che all’improvviso torna imprevedibile.

Quanto piace ai tifosi, alla città? Il giusto, anche se tali elementi hanno fatto e continuano a far discutere chi ama il Lupo. Un dibattito che si accende sulle piazze virtuali dei social o nei luoghi reali come i bar e durante la passeggiata lungo corso Vittorio Emanuele sulle scelte tecniche di mister Cudini o sulla qualità dei giocatori.

Alla fine l’obiettivo da raggiungere sarà sempre lo stesso, ovvero la salvezza, da conquistare in un modo o nell’altro. Cioè, giocando bene o male, dando spettacolo o sfruttando le pochissime opportunità create. La classifica non starò certo lì a chiedere come si è giocato…

D’altronde, la permanenza in una categoria tosta e abbastanza importante quale la serie C è di vitale importanza per la società in primis e per la piazza naturalmente. Sarebbe un dramma sportivo tornare nell’anonimato dei campetti della serie D, ecco perché in questi momenti la tifoseria deve restare unita per compiere gli ultimi passetti verso la matematica salvezza.

Quanti punti mancano? Diciamo pure che con una vittoria si è al riparo dai playout a tre giornate dal termine e con il secondo tempo contro la Turris ancora da recuperare (giovedì 7 aprile ore 14.30, ndr). Confrontarsi con città grandi come Bari, Palermo, Catania, Taranto, non può che far crescere l’ambiente troppo a lungo a digiuno di sfide ‘vere’.

Ecco perché quando a Francavilla la tifoseria ha iniziato a spingere forte sull’acceleratore i giocatori ne hanno risentito positivamente gettandosi in avanti a caccia dell’insperato pareggio. Naturalmente, nel corso dei novanta minuti le critiche per il portiere e per la difesa si sono sprecate soprattutto sui social. Purtroppo alcuni vanno oltre ma rappresentano un’esigua minoranza rispetto a chi, pur sottolineando gli errori commessi, continua a sostenere e a gridare “Forza Lupi”.

A quota 41, con il +4 sulla quintultima e +11 sulla penultima c’è ancora un buon margine da difendere. I match-ball? Come si accennava, giovedì contro la Turris e la sfida interna con l’ultima della classe Vibonese di domenica prossima. In questi due incroci bisogna agguantare la certezza matematica di essere nella griglia delle formazioni che anche l’anno prossimo giocheranno in serie C. A proposito, il Bari è in B con tre giornate di anticipo.

LA CLASSIFICA: Bari 75, Catanzaro 62, Monopoli 61, Palermo 60, Avellino 59, Virtus Francavilla, Foggia (-2) 54, Monterosi 47, Picerno 46, Turris 45, Catania (-4), Juve Stabia e Latina 44, Campobasso 41, Taranto e Messina 37, Potenza 33, Paganese 32, Fidelis Andria 30, Vibonese 21.