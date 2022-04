Lupi, con due vittorie playoff possibili. Ma serve l’impresona a Catanzaro

La vittoria roboante sulla Vibonese ha messo il sigillo definitivo sulla salvezza matematica conquistata dal Campobasso. In realtà, la permanenza in serie C era già arrivata alla vigilia della partita vista l’esclusione dal campionato del Catania. In virtù si questa decisione seguita al fallimento della società etnea, la classifica è stata rimodulata e a tutte le squadre sono stati sottratti i punti intascati proprio contro i siciliani del corso del campionato.

I Lupi sono ora a quota 43 punti, cioè assolutamente salvi e fuori dalla lotta per evitare i playout. E guardano con interesse al decimo posto che garantirebbe la disputa dei playoff, visto che la regola dice che le prime dieci in graduatoria accedono agli spareggi lunghi e faticosi al termine dei quali una squadra, tra i tre gironi, accederà in serie B. Senza voler fare voli pindarici, proviamo a effettuare qualche rapido calcolo per calcolare le probabilità.

Attualmente i rossoblù occupano l’undicesima piazza assieme alla Turris e sono a -3 dal Picerno decimo (a quota 46) e a -4 dalla Juve Stabia. Su queste due formazioni bisogna concentrare la propria corsa visto che le prime otto sono irraggiungibili e già praticamente certe di disputare i playoff.

Ed ecco lo scenario che attende i molisani nelle ultime due gare del torneo: sabato si va a Catanzaro, domenica 24 aprile si chiude in casa contro il Potenza. La vera impresa bisognerebbe centrarla, viene da sé, sul campo dell’ex seconda della classe che è a caccia del miglior piazzamento nella griglia playoff. Un successo, che avrebbe quasi del clamoroso, in Calabria lancerebbe davvero il Campobasso verso lidi inesplorati e affascinanti.

Anche perché poi al cospetto dei lucani all’ultima giornata non dovrebbero esserci grossi problemi. Calcoli, certo, che non possono non tener conto anche dei risultati delle due sfidanti. Il Picerno nel prossimo turno farà visita alla Paganese, squadra invischiata nella lotta per non retrocedere. Nell’ultimo invece attenderà al varco il Taranto. Col Picerno, bisogna dirlo, i Lupi sono in svantaggio negli scontri diretti in un eventuale arrivo a pari punti.

C’è poi la Juve Stabia che ha sì 4 lunghezze sui rossoblù ma rischia di vedersi decurtare punti per problemi riscontrati con i versamenti delle tasse. In quel caso, sarebbe la vera ‘preda’ da azzannare. I campani sabato sfideranno in esterna il Potenza, a cui serve un successo per timbrare la permanenza in categoria. Ultima interna contro la Virtus Francavilla.

Insomma, spareggi difficili ma non impossibili per la truppa di Cudini, soprattutto nel caso in cui la Juve Stabia dovesse subire una penalizzazione in classifica. Altrimenti, andrà benissimo lo stesso.

La classifica: Bari 74, Palermo 63, Avellino 61, Catanzaro 58, Francavilla e Monopoli 55, Monterosi 50, Foggia (-4) 48, Juve Stabia 47, Picerno 46, Campobasso e Turris 43, Latina 41, Messina 39, Taranto 37, Potenza 35, Fidelis Andria 29, Paganese 26, Vibonese 21, Catania escluso.

Foto Maurizio SILLA