Quarantacinque minuti di gol ed emozioni, con i Lupi che alla fine festeggiano per aver acciuffato al fotofinish un prezioso pareggio contro la Turris. In pratica, un po’ come avvenuto domenica scorsa a Francavilla (4-4). Questa volta il Campobasso pareggia all’ultimo secondo contro la formazione di Caneo.

A Selvapiana va in scena il recupero del secondo tempo della partita rinviata dopo 45 minuti lo scorso 26 febbraio, quando un’intensa nevicata ha costretto il direttore di gara a mandare le squadre anzitempo negli spogliatoi. Il risultato era fermo sull’1-2 per gli ospiti che avevano segnato con Leonetti e Tascone. Per i rossoblù in gol il solito Liguori.

Il secondo tempo della 29esima giornata viene disputata oggi, 7 aprile. Questa volta un bel sole riscalda gli spalti di contrada Selvapiana, arbitra lo stesso direttore di gara che circa un mese e mezzo fa ha deciso la sospensione della gara.

Mister Cudini torna a schierare Zammarion tra i pali, mentre a centrocampo conferma Nacci al posto di Bontà (in panchina). Altra novità in attacco: torna Bolsius dal primo minuto assieme a Rossetti e a Liguori. Ed è proprio il talento classe ’99 a riportare il match in equilibrio al 57′: 2-2 con un diagonale delizioso che si insacca alle spalle del numero uno campano. Doppietta per il giovane attaccante 23enne che aveva segnato anche nella prima frazione di gioco contro la Turris.

Peccato poco dopo per la conclusione a giro di Rossetti che finisce di poco alta sulla traversa. Al 64′ il Campobasso potrebbe addirittura ribaltare il risultato: tiro di Persia, il portiere della Turris Perina non trattiene. Liguori si avventa sul pallone, dribbla il portiere che lo atterra. L’arbitro assegna il rigore, ma dal dischetto Rossetti calcia male: tiro bloccato a terra. Altra occasione sprecata al 76′ col tandem Bolsius-Rossetti. Ma a dodici minuti dalla fine arriva la beffa per i Lupi: Loreto riporta in vantaggio la Turris. Cambia di nuovo il risultato a Selvapiana: 2-3.

Il tecnico rossoblù decide di inserire in campo Bontà, Emmausso e Merkaj per giocarsi il tutto per tutto. Ed è il fantasista campano a siglare il gol del pareggio (3-3) trasformando dal dischetto il penalty concesso per atterramento in area dell’onnipresente Liguori. Non c’è tempo nemmeno di rimettere la palla al centro, l’arbitro decreta la fine delle ostilità. Esultano i rossoblù per aver acciuffato un altro prezioso punto per la salvezza matematica. Domenica prossima i Lupi attendono la Vibonese e, per questa sfida così decisiva, il club ha deciso di richiamare i tifosi offrendo i biglietti a prezzi popolari.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO 3

TURRIS 3

CAMPOBASSO: Zamarion; Sbardella (83’ Merkaj), Menna, Dalmazzi; Candellori, Persia, Nacci (83’ Bontà), Pace; Liguori, Rossetti (83’ Emmausso), Bolsius (90’ Di Francesco).

ALL.: Giuseppe Antognozzi

TURRIS: Perina; Manzi, Di Nunzio, Varutti; Loreto, Franco (87’ Bordo), Tascone, Finardi; Giannone (84’ Nunziante), Pavone, Leonetti (82’ Zampa).

ALL.: Bruno Caneo

ARBITRO: Angelucci di Foligno

Assistenti: Torresan di Bassano del Grappa e Fratello di Latina. Quarto ufficiale Di Francesco di Ostia Lido.

MARCATORI: 7’ Leonetti (T), 27’ rig Liguori (C), 38’ Tascone (T), 58’ Liguori (C), 79’ Loreto (T), 93’ rig. Emmausso (C).

Note: espulso al 33’ mister Cudini per proteste. Ammoniti Varutti (T), mister Cudini (C), Tascone, Finardi (T).

(foto Maurizio Silla)