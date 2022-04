Lupi a caccia dei punti salvezza: trasferta tosta a Francavilla Fontana

Quartultima giornata di campionato. Il gioco si fa duro e il Campobasso non vuole farsi trovare ancora una volta impreparato. Il calendario, per la prima domenica di aprile, offre la trasferta di Francavilla Fontana in casa della Virtus. Una delle squadre senz’altro più competitive del torneo considerando che ha sempre ‘girovagato’ tra le prime posizioni della classifica. E questo aumenta le difficoltà del match.

D’altro canto, i Lupi non possono più fare calcoli. Servono quei punticini fondamentali per agguantare al più presto la salvezza matematica e non arrivare con il fiatone alle ultimissime partite. Ecco perché non perdere in Puglia, domani 3 aprile (fischio d’inizio alle 17.30, ndr), sarebbe un prezioso antidoto per scacciare qualche paura.

Mirko Cudini avrà un bel problema da risolvere in attacco. Salterà il turno, infatti, Mattia Rossetti per squalifica. Al suo posto dovrebbe essere confermato Emmausso con al fianco Liguori. Ma non è escluso che possa essere scelto Bolsius che sembra tra i più in palla. E Candellori tornerebbe a svolgere il ruolo di vertice alto del rombo a centrocampo.

Nella gara di andata venne fuori un 2-2 rimediato nel finale da Tenkorang al termine di una prestazione intensa da parte di entrambe le formazioni.

Gli ultimi deludenti risultati figli di prestazioni molto negative nel corso dei secondi tempi, del resto, hanno tolto le sicurezze acquisite in un girone di ritorno condotto con discreta disinvoltura dai rossoblù ora a caccia di un risultato ‘pesante’. Arbitrerà l’incontro il signor Scarpa della sezione di Collegno, assistito da Collavo di Treviso e Spina di Palermo. Striamo di Salerno sarà il quarto ufficiale.

35^ giornata: Paganese-Monopoli (oggi ore 17.30), Catanzaro-Monterosi, Palermo-Picerno, Fidelis Andria-Messina, Latina-Bari, Potenza-Catania, Taranto-Juve Stabia, Vibonese-Foggia, Virtus Francavilla-Campobasso, Avellino-Turris (lunedì ore 21.00).

Classifica: Bari 72, Catanzaro 62, Avellino 59, Monopoli 58, Palermo 57, Virtus Francavilla 55, Foggia (-2) 53, Picerno 46, Turris 45, Monterosi e Latina 44, Catania (-4) e Juve Stabia 43, Campobasso 40, Taranto e Messina 36, Paganese e Potenza 32, Fidelis Andria 29, Vibonese 20.