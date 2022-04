Lite in un risto-pub di Campobasso, giovane ferito: indaga la Mobile

Forse una parola fuori posto, oppure un atteggiamento equivocato; sta di fatto che sarebbero stati “motivi banali” a far scoppiare prima un diverbio e poi una scazzottata fra due giovani nel bagno di un risto-pub di Campobasso, con il ferimento di uno dei due giovani per un trauma cranico causato da una frattura importante dell’arcata sopraccigliare.

Il ragazzo, che quando si è reso conto delle ferite sarebbe andato autonomamente al pronto soccorso, è ricoverato al Cardarelli dove sarà operato a causa del trauma facciale.

Sull’episodio sono in corso invece le indagini della squadra mobile di via Tiberio. Gli uomini di Marco Graziano stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo quello che potrebbe essere accaduto, per indivudare eventuali responsabilità relativamente a quella che potrebbe essere stata una lite fra due persone oppure un’aggressione.

Stando alle prime indiscrezioni, pare non trovare conferme l’eventualità che il 20enne sia stato stato aggredito da 4 persone con accento campano mentre si trovava nel bagno del locale. Il giovane ferito e ricoverato deve ancora sporgere denuncia.