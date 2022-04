Liguori eroe anche a Francavilla: la sua doppietta regala il clamoroso 4-4

Michael Liguori salva il Campobasso anche contro il Francavilla: il giovane attaccante, uno dei migliori in campo allo stadio Giovanni Paolo II, evita per il rotto della cuffia la sconfitta. In questa 35esima giornata, con il campionato ad una fase decisiva, un ko sarebbe stato un ostacolo nel cammino verso la salvezza.

Da dimenticare i primi 45 minuti di gioco per i rossoblù che affrontano il sodalizio pugliese che naviga in zona playoff. Trascorre appena un minuto e 20 secondi, gli ospiti sono già in svantaggio. Il portiere del Campobasso respinge la conclusione da sinistra di Maiorino, ma nulla può sullo stesso Patierno che insacca a porta vuota (1-0). Sono le prime avvisaglie della brutta prestazione di cui sarebbe stato protagonista il numero uno ospite schierato tra i pali da mister Cudini.

Forfait di capitan Bontà alla vigilia della gara. Il tecnico rossoblù si affida ad un 3-5-2: Sbardella-Dalmazzi-Menna in difesa. Centrocampo folto con Tenkorang, Persia, Candellori, Fabriani e Vanzan sulle fasce. Attacco composto da Emmausso e Liguori.

E proprio quest’ultimo consente alla formazione molisana di restare a galla: con un destro chirurgico dal limite dell’area castiga Nobile al 4′. E’ la rete del pareggio per i Lupi. Ma non basta: i locali sfiorano il nuovo vantaggio ma colpiscono due volte il palo (al 15′ e al 28′). Al 34’ Pierno la mette nel sacco sotto i propri tifosi dopo aver approfittato di una respinta corta del portiere. Prima della pausa il Francavilla triplica: angolo di Maiorino, Raccichini respinge il tiro di Prezioso ma Idda è il più veloce di tutti e concretizza (45′).

Nel secondo tempo il Campobasso spera quando accorcia le distanze con Emmausso al 50′ su rigore assegnato per atterramento in area di Liguori. Ma il Francavilla ristabilisce il doppio vantaggio cinque minuti dopo con Patierno. E’ il 4-2. Si lotta in campo, la partita resta viva. Alla mezz’ora del secondo tempo i Lupi tornano a mordere: gran gol di Nacci, distanze di nuovo ridotte (4-3).

Ultimi minuti ad alta tensione. La squadra molisana si gioca il tutto per tutto per evitare il ko, Cudini inserisce anche Merkaj.

Al secondo minuto di recupero dei sei complessivamente assegnati dall’arbitro, Liguori sbuca nella rete difensiva pugliese e firma il 4-4 che dà respiro ai Lupi.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA: Nobile; Caporale, Idda, Delvino; Pierno, Prezioso (78’ Franco), Toscano, Ingrosso, Mastropietro (78’ Perez); Maiorino (72’ Carella), Patierno.

ALL.: Taurino

CAMPOBASSO: Raccichini; Menna, Dalmazzi, Sbardella; Fabriani (82’ Ladu), Candellori (77’ Bolsius), Persia (90’ Merkaj), Tenkorang (46’ Nacci), Vanzan (46’ Pace); Liguori, Emmausso.

ALL.: Cudini

ARBITRO: Scarpa di Collegno.

Assistenti: Collavo di Treviso e Spina di Palermo. Quarto ufficiale Striamo di Salerno.

MARCATORI: 2’ Patierno (F), 4’ Liguori (C), 34’ Pierno (F), 45’ Idda (F), 50’ rig. Emmausso (C), 55’ Patierno (F), 92’ Liguori (C).

Note: ammoniti Emmausso, Liguori, Pace (C), Franco, Prezioso (F). Presenti circa 1000 spettatori di cui una cinquantina da Campobasso.