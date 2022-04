Il Molise prova finalmente ad ‘allungare’ il periodo estivo. In attesa dell’ordinanza balneare della Regione Molise e della Capitaneria di porto, pochi giorni fa si è tenuto un vertice fra le associazioni di categoria, i comuni costieri e per l’appunto Regione Molise e Capitaneria. È stato deciso di comune accordo che la stagione balneare partirà ufficialmente dal 20 maggio e durerà fino alla metà di settembre ma sarà data a facoltà ai titolari dei lidi di poter aprire il 1 maggio e chiudere il 30 settembre.

C’è voluta una pandemia quindi per far capire quanto possa essere importante tenere aperti gli stabilimenti balneari anche oltre Il canonico periodo che va da metà giugno a metà settembre. “Questo – fa sapere il responsabile del sindacato Sib Molise Domenico Venditti – è stato deciso per cercare di destagionalizzare e allungare la stagione balneare. Circa un terzo dei balneatori termolesi ha già deciso che aprirà il 1 maggio”.

Si tratta di una svolta in qualche modo storica per il Molise dove da tempo sia i residenti che i turisti chiedevano di avere gli stabilimenti balneari aperti già a maggio quando le belle giornate invitano a trascorrere qualche ora sotto il sole o a fare i primi bagni di stagione. Allo stesso modo a settembre, forse anche a causa del cambiamento climatico, le belle giornate sono frequenti e sempre più persone decidono di trascorrere le vacanze alla fine dell’estate e non nei mesi clou. Anche il presidente Donato Toma nei giorni scorsi, partecipando alla Bit di Milano, aveva annunciato l’intenzione di destagionalizzare e cercare di diversificare il turismo della nostra regione.

Durante il vertice è stata inoltre affrontata anche la questione delle regole anti covid che resteranno simili a quelle degli ultimi due anni. In particolare l’ordinanza prevedrà uno spazio minimo di circa 10,5 metri quadrati per ombrellone. Resteranno in vigore anche le norme riguardo alle sanificazioni delle postazioni degli ombrelloni e l’utilizzo dei gel sanificanti.

Intanto già da diverse settimane i titolari dei lidi della costa molisana si stanno organizzando coi consueti lavori di pulizia delle spiagge e sistemazione degli stabilimenti. Passato il periodo pasquale si vedranno quindi con netto anticipo rispetto al solito i primi ombrelloni per una stagione 2022 particolarmente attesa.