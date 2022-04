L’Energytime Spike batte il Castellana Grotte per 3 set a 1

Nell’ultima gara della stagione regolare al Pala Vazzieri l’Energytime Spike Devils Campobasso si congeda con un successo, il decimo in dodici gare disputate sul parquet amico, Parisi e soci vincono 3 set a 1 contro il Castellana Grotte.

Dopo un equilibrio inziale che dura fino all’11-10 i molisani riescono ad incrementare il vantaggio. Sul parziale di 18-13 quattro punti in successione aumentano il gap sul +9 ( 22-13). Il muro di capitan Sulmona chiude il set sul 25-16. Il Castellana Grotte è una squadra giovane dalle grandi prospettive e lo dimostra in pieno nel secondo periodo arrivando al +5 del 3-8.

La Spike impatta sul 10 pari, ma gli ospiti mettono nuovamente la testa avanti. Il muro di capitan Cannizza sull’attacco di Maiorana vale il 25-21 per il Castellana Grotte che pareggia il conto set. Avvincente la terza frazione. Il muro della Spike non è perfetto e il Castellana conduce 12-8. Il tecnico Leoni chiama i suoi in panchina quando i molisani accorciano al -1 del 14-15. La sospensione fa bene ai padroni di casa che riorganizzano il gioco e approfittano anche di qualche errore al servizio degli avversari (tre consecutive) il parziale è: 21 -21.

Da qui in poi la gara si gioca punto a punto Saraceno e il muro di Parisi-Picardo valgono il 28-26. Nel quarto set, che sarà decisivo per la Spike, torna in campo dopo una lunga assenza per infortunio il libero Romagnoli che sarà autore di una buona prova. Sull’11-7 i molisani si fanno prima recuperare e poi sorpassare sul 16-17, ma due punti di Rescignano e il muro di Parisi rimettono la Spike avanti nel punteggio (19-17). Un vantaggio che gli uomini di Maniscalco riusciranno a gestire e incrementare fino al 25-20 che vale il set e il match.

Sabato prossima titoli di coda sulla stagione 2021/2022 all’orizzonte la trasferta in casa della Green Bari in lizza con Gioia del Colle per mantenere la prima posizione in ottica play-off. In questa difficile trasferta non mancheranno le motivazioni per l’EnergyTime Spike Devils Campobasso che vuole chiudere la stagione regolare al terzo posto.