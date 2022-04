Il Comune di Campobasso ha dato il via ai previsti lavori di manutenzione giunti sui viadotti – Svincolo di collegamento della Tangenziale Est di Campobasso, il cui importo complessivo del finanziamento ammonta a 200.000 euro.

“Il finanziamento – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Giuseppe Amorosa – rientra fra gli interventi del secondo Addendum al Piano Operativo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014/2020, di cui alla convenzione, sottoscritta tra la Regione Molise e il MIT.

I lavori – ha aggiunto Amorosa – consistono nella sostituzione di alcuni giunti presenti nell’area di svincolo posta a valle del Terminal-bus che costituisce snodo principale per il collegamento tra la Tangenziale Est ed il centro cittadino nonché con le zone periferiche di Via S. Giovanni dei Gelsi e Vazzieri.”

C’è da dire che l’area di svincolo è stata già oggetto di un precedente intervento in cui sono stati sostituiti 39 giunti, l’attuale intervento prevede la sostituzione di altri 31 giunti.

“Andrà posto in opera – ha detto Amorosa – il giunto di dilatazione a tampone, realizzato con materiale riciclabile, esso richiede meno manutenzione e, in caso di degrado, è meno pericoloso non essendo costituito da parti metalliche, invece di quelli esistenti costituiti da moduli in gomma armata che, in mancanza di una corretta manutenzione ordinaria, sono soggetti a notevole deformazione a causa anche della riduzione dell’ancoraggio con la sottostante soletta in calcestruzzo.”

Il progetto così come la direzione dei lavori è svolto dalla struttura tecnica del Comune.