Laurea magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa per Michelangelo Romagnuolo

Casacalenda. Un percorso di studi affrontato con impegno, passione, determinazione e maturità. Giovedì 21 aprile 2022 Michelangelo Romagnuolo ha conseguito la laurea magistrale in Management e Comunicazione d’Impresa all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Comunicazione ed Economia. Il dottore ha discusso con profitto una interessante tesi che ha evidenziato anche l’attaccamento alla sua terra di origine e l’esperienza maturata in una realtà produttiva punto di riferimento per il territorio e modello nazionale e internazionale per il made in Italy: La Molisana di Campobasso. Questo il titolo della tesi “Le sfide contemporanee del brand: essere e apparire sostenibili. La Molisana e il lancio del nuovo packaging in carta 100% riciclabile”, relatrice Ch.ma Prof.ssa Veronica Gabrielli.

Di seguito la dedica piena di amore che Michelangelo ha riportato sulla sua tesi: “Ai miei nonni materni Giuseppe e Maria Luisa, ai miei nonni paterni Michelino e Lidia, ai miei genitori Nicola ed Evelina, alle mie sorelle Marialuisa e Beatrice, a mio fratello Giuseppe. Dedicata a voi che mi avete trasmesso e insegnato come apparire, ma soprattutto l’importanza di essere e di saper comunicare“. A lui infinite congratulazioni e auguri per il suo futuro in un settore in cui è pronto a far valere le sue competenze.