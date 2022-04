L’Anpi ricorda il partigiano Sciarretta. Una targa per lui in via Adriatica

Una buona partecipazione di pubblico ha fatto da cornice lunedì pomeriggio 25 aprile in via Adriatica alla cerimonia di scoprimento della targa commemorativa in memoria del partigiano Basso Sciarretta, nome di battaglia Walter. La strada è quella in cui nacque nel 1921 e qui l’Anpi Molise ha voluto fissarne il ricordo.

Con Loreto Tizzani, presidente dell’Anpi Molise, e Marcella Stumpo, consigliere comunale, nonché referente cittadina della stessa associazione, erano presenti il sindaco Francesco Roberti, la segretaria cittadina del PD Maricetta Chimisso con i consiglieri comunali Manuela Vigilante e Oscar Scurti. Insieme a loro Pasquale Sisto, segretario di Rifondazione comunista-Sinistra europea del Molise, oltre a militanti e rappresentanti della Rete della sinistra cittadina.

Presenti anche la Rai e i giornalisti della stampa locale.

Dopo la lettura della biografia di Sciarretta e della lettera con la quale la figlia di “Walter”, Renata, nel 2014 ha ringraziato l’Anpi molisano della visita di una sua delegazione ai luoghi dove aveva combattuto e dove riposano i resti del padre, si è proceduto alla scoprimento della targa. Targa che Don Silvio Piccoli ha benedetto.

La cerimonia si è conclusa con i canti della Resistenza eseguiti da un gruppo musicale di militanti, cui hanno partecipato i presenti.