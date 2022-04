L’Alto Molise, il mare, Campobasso e Isernia: le mete scelte da Barbieri per “4 Hotel”

Dopo i “4 ristoranti” di Alessandro Borghese arriva i “4 hotel” di Bruno Barbieri. Il Molise continua ad essere al centro della ribalta mediatica e questo da una parte grazie all’attenzione riservata alla regione da nomi di spicco del mondo televisivo (come Borghese e Barbieri) e dall’altra all’audacia dei nostri imprenditori che hanno accettato la sfida “in hotel” e hanno investito per promuovere le proprie strutture. Questi (e la premessa è necessaria) sono gli unici due fattori che ancora una volta permetteranno al Molise di finire in un programma targato Sky e quindi sotto gli occhi degli italiani (ma non solo).

Dunque il Molise torna nell’obiettivo della macchina da presa e sarà l’ennesima occasione da sfruttare per tenere in auge il nome della regione mostrandone le bellezze sul piccolo schermo, proprio a ridosso della prossima stagione turistica.

In questi giorni la troupe del game show è sbarcata prima a Termoli e poi a Capracotta. Ma le due mete nulla hanno a che vedere con le 4 strutture che parteciperanno al programma.

Top secret, infatti, sui nomi. Certo è che si tratta di strutture che capacità ricettiva diversa: hotel, B&b, agriturismi, case vacanza. Un’offerta diversificata per promuovere la varietà di scelta che una piccola regione come la nostra può offrire. Il toto-nomi per capire quali saranno i 4 alberghi che dovranno sfidarsi agli occhi del giudice Barbieri per decretare chi sarà il migliore è iniziato da qualche giorno e l’unico elemento emerso con certezza è che le 4 strutture sono state scelte rispettivamente a Campobasso, a Isernia, in Alto Molise e sulla costa.

Il programma è lo spin-off del format di Alessandro Borghese “4 ristoranti”. La differenza, come si può intuire, è che in questo caso ad essere giudicati sono 4 alberghi della stessa zona.

I titolari, a turno, ospitano per un giorno ed una notte presso il proprio albergo gli altri tre colleghi e il giudice e chef Bruno Barbieri. Gli albergatori valutano con dei voti da 0 a 10 la location, i servizi, le camere, i prezzi e la qualità della colazione. Nel confronto finale vengono poi svelati tutti i voti per una classifica che diventa definitiva solo a seguito del giudizio di Barbieri. Il vincitore si aggiudica un premio di 5000 euro da investire nella propria attività.

E allora, ci sarà da battagliare per vedere quale sarà la migliore struttura ricettiva del Molise… e che vinca il migliore.