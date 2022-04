‘L’accoglienza in punta di cuore’: in Comune la mostra di pittura

Il 28 e il 29 aprile, nell’atrio del Comune di Campobasso, sarà allestita una mostra espositiva dei quadri realizzati dai beneficiari dei progetti Sai Karibu e Integramondo gestiti dalle cooperative sociali Assel e Agorà. Il modo migliore per vivere a pieno l’esperienza di inclusione attraverso la partecipazione attiva alla vita comunitaria.

Le tele realizzate esprimono la peculiare creatività insita in ognuno di loro che, se opportunamente stimolata, diviene mezzo per rappresentare se stessi attraverso un percorso di integrazione e inclusione. L’evento si pone come obiettivo la possibilità di mettere in risalto le buone prassi seguite finora verso un approccio altamente integrativo.

Obiettivo infatti dei Sai è l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. La mostra è aperta al pubblico e si chiuderà il 29. I quadri saranno successivamente esposti nei comuni limitrofi, da tempo impegnati nell’accoglienza.