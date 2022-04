La vigilia di Pasqua ‘perfetta’ per gli amanti del kytesurf. Spettacolo sul lungomare

Loro, gli amanti del kytesurf, non chiedevano di meglio per questo sabato pre-festivo. Il vento di maestrale e il sole hanno creato le condizioni perfette per il loro sport preferito.

Il meteo nei giorni di Pasqua e Pasquetta reca con sè incertezze e non si preannuncia buono ma oggi, 16 aprile, la giornata è ideale non solo per questi spettacolari sportivi ma anche per i tanti che si sono riversati sul lungomare nord di Termoli per passeggiare o andare in bici. Lo spettacolo che si sono trovati davanti questi ultimi però sta anche in quelle mezzelune colorate in cielo che arrivano dal mare.

Nel tratto più a settentrione, dopo gli ultimi stabilimenti balneari e in prossimità della Torretta Saracena, almeno una decina di surfisti stanno colorando l’aria. Regalando, più o meno consapevolmente, una nota di ottimismo e un ottimo auspicio per i giorni a venire.