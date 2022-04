La vedova del capo scorta di Falcone in Molise: “Mio marito aveva deciso da che parte stare”

Una lezione sul senso del dovere e dello Stato quella della vedova dell’ex capo scorta del giudice Giovanni Falcone, morto giovanissimo nella strage di Capaci. “Mio marito – ha detto Tina Montinaro parlando ai ragazzi di alcune scuole di Campobasso e del liceo di Guglionesi – è stato un poliziotto coraggioso, non va dimenticato. Aveva deciso da che parte stare e ha portato questo compito fino alla fine con un senso del dovere e delle istituzioni ammirevoli, gli stessi che ora cerchiamo di insegnare alle nuove generazioni”.

Il Cpia “Maestro Alberto Manzi” di Campobasso in collaborazione con la Casa circondariale di Campobasso ha organizzato ieri un incontro con Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, Capo scorta di Giovanni Falcone e con lui caduto nell’attentato di Capaci del 23 maggio 1992.

“La signora Montinaro – dichiara Valeria Ferra, Dirigente scolastica del Cpia ‘Maestro Alberto Manzi’ – ha portato la propria testimonianza di vita e di impegno civico al cospetto di un uditorio particolare: detenuti, studenti, rappresentanti istituzionali, rappresentanti delle forze dell’ordine”.

L’evento condiviso e voluto dalla dottoressa Antonella De Paola, Direttore della Casa circondariale di Campobasso, ha emozionato, interrogato, interpellato i partecipanti che hanno posto numerose domande alla signora Montinaro che non si è sottratta ed ha lasciato un segno nelle coscienze di tutti.

“All’evento – continua la dottoressa Ferra – hanno partecipato i Dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti del Cpia ‘Maestro Alberto Manzi’ di Campobasso, del Convitto Mario Pagano, del Liceo scientifico Romita, dell’Ipseoa di Vinchiaturo e il Professore di Diritto dell’esecuzione penale dell’Unimol, professor Gianfederico Cecanese”.

Presenti anche diversi rappresentanti istituzionali: il Sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il Questore Giancarlo Conticchio e Valeria Moffa, Capo della Scuola allievi agenti di Campobasso “Giulio Rivera”. “La Dirigente del Cpia di Campobasso ‘Maestro Alberto Manzi’ Valeria Ferra sottolinea nel proprio intervento la necessità di riscoprire il significato originario della parola “Resilienza”: nel settore metallurgico il termine significa “assorbire un urto senza rompersi”.

“Ciò accade nei momenti della vita in cui i progetti si interrompono e vanno ricalcolati i percorsi. E la scuola rappresenta un “Navigatore” per guidare in modo consapevole i giovani e per offrire una seconda opportunità a chi ha deragliato dalle regole”. “Ringrazio la Signora Montinaro – conclude la Dirigente Valeria Ferra – che negli anni ha trasformato con passione, attraverso l’associazione” QuartoSavona15″, ogni anniversario della strage di Capaci in un’occasione di rispetto e consapevolezza”.

A fare da cornice all’evento le emozionanti performance dell’attore Gianluca Venditti e del Maestro Isidoro Nugnes.

Presente anche il sindaco di Guglionesi Mario Bellotti che ha voluto ricordare il sacrificio di Giulio Rivera, agente della scorta di Aldo Moro trucidato nella strage di via Fani del 19 marzo 1978 al quale è intitolata la scuola di polizia di Campobasso. Sui muri esterni della scuola, i ragazzi del liceo di Guglionesi realizzeranno dei murales dedicati proprio a Giulio Rivera.