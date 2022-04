La Turris vince il recupero e scavalca i Lupi: si complica la rincorsa ai playoff

Che fosse complicato lo si sapeva molto bene. E la vittoria nel recupero di ieri della Turris ai danni della Virtus Francavilla rende tutto ancora più difficile per il Campobasso. In effetti, a due giornate dalla fine, per coronare il sogno playoff, bisognerebbe non solo vincere le ultime due gare di campionato ma anche sperare che due delle tre formazioni che precedono i rossoblù in classifica perdano almeno un incontro.

Il calendario propone per sabato alle 17.30 la durissima trasferta di Catanzaro. I calabresi hanno appena travolto il Foggia per 6-2 e sono all’inseguimento del secondo posto. Dal canto loro, i Lupi se la giocheranno senza assilli di classifica e con la tranquillità di chi sa che tutto ciò che verrà sarà di guadagnato.

La graduatoria è corta ma non troppo. Al momento, si giocano il nono e il decimo posto (gli ultimi per accedere al primo turno di playoff) la Juve Stabia (47 punti), il Picerno (46), la Turris (46) e il Campobasso (43). Le rivali della truppa di Cudini saranno anche esse impegnate in esterna nel penultimo turno: la Juve Stabia a Potenza, il Picerno a Pagani e la Turris a Messina. Se dovesse arrivare qualche passo falso e al contempo Bontà e compagni dovessero centrare l’impresa a Catanzaro si riaprirebbe uno spiraglio.

Fatto sta che la stagione è già ampiamente soddisfacente per i colori del capoluogo. Salvarsi a tre giornate dalla fine era assolutamente auspicabile al primo anno di serie C dopo la promozione del 2021.

Queste le partite delle avversarie dirette dell’ultima giornata in programma il 24 aprile: Picerno-Taranto, Campobasso-Potenza, Juve Stabia-Virtus Francavilla e Turris-Paganese.

La classifica: Bari 74, Palermo 63, Avellino e Catanzaro 61, Virtus Francavilla e Monopoli 55, Monterosi 50, Foggia (-2) 48, Juve Stabia 47, Picerno e Turris 46, Campobasso 43, Latina 41, Messina 39, Taranto 37, Potenza 35, Fidelis Andria 29, Paganese 26, Vibonese 21.