La Shobu Kai Karate di Campobasso fa il pieno di medaglie

Grande successo per i piccoli atleti dello Shobu Kai Karate Club di Campobasso ai Campionati Italiani, under 14, di Rimini. La competizione, disputata sabato 23 e domenica 24 aprile, nella splendida cornice dell’RDS Stadium, ha visto scendere sul katami 6 atleti che, guidati dal Maestro Adelindo Di Donato e dalla coach Alessandra Cipullo, campionessa italiana in carica, hanno portato a casa ben 8 medaglie.

Spicca l’oro di Mario Santopolo, che ha conquistato il titolo di campione italiano (categoria kata) oltre ad un bronzo (categoria Kumite – combattimento). Ottimi anche i risultati ottenuti dagli altri atleti in gara. Nel dettaglio: argento per Francesco Iamele e Gabriele Correra, e bronzo per Antonio De Paola (2), Samuele Ramacciati e Raffaele Scalabrino.

Molto soddisfatto al termine delle prove il maestro Di Donato che ha sottolineato come “l’impegno e la costanza negli allenamenti ripagano sempre, sia in termini di risultati sportivi che di benefici sulla forma psico-fisica degli atleti che in questi due giorni hanno avuto la possibilità di vivere un’esperienza formativa a 360 gradi”.

“Nel Karate – ha aggiunto Di Donato – fondamentale risulta l’impegno, la costanza e la concentrazione; caratteristiche, queste, che i nostri piccoli atleti hanno dimostrato di avere acquisito. I risultati di questa competizione – ha concluso il maestro – dimostrano che quando si lavora bene anche una regione piccola come la nostra ha tutte le carte in regola per emergere a livello nazionale”.