La ricercatrice Francesca Colavita sostiene il nuovo Liceo Classico con curvatura biomedica

La ricercatrice molisana Francesca Colavita sarà a Campobasso martedì 12 aprile per la presentazione del nuovo Liceo Classico con curvatura biomedica.

Nell’auditorium del liceo classico Mario Pagano Colavita, la ricercatrice che fa parte del team dello Spallanzani di Roma che per primo ha isolato il genoma del virus Sars-Cov-2 in Italia, sarà presente in videoconferenza per sostenere la scelta del nuovo percorso di formazione e orientamento che a partire da quest’anno il Liceo Classico del capoluogo offre agli studenti.

Il liceo classico con curvatura biomedica nasce da un accordo con l’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri ed è ideato per rispondere a esigenze specifiche e sviluppa competenze in ambito scientifico strettamente connesse con il territorio, il mondo del lavoro e delle professioni.

All’evento con Francesca Colavita, diventata ambasciatrice del Molise nel mondo in seguito alla scoperta nella febbraio 2020, una scoperta fondamentale per iniziare la battaglia contro la pandemia, saranno presenti anche il rettore dell’Università del Molise Luca Brunese, il direttore del dipartimento di Medicina e di Scienza della Salute dell’Università del Molise Germano Guerra e il presidente dell’Ordine dei Medici di Campobasso Giuseppe De Gregorio.