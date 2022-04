La Puglia vuole ‘riprendersi’ i collegamenti marittimi verso le Isole Tremiti e per farlo ha stanziato 450mila euro per la realizzazione dei Metrò del mare, vale a dire il collegamento veloce da Manfredonia alle Diomedee. Una mossa che, qualora andasse in porto, potrebbe sottrarre a Termoli una fetta importante di turisti che oggi si imbarcano dal porto molisano verso l’arcipelago nell’Adriatico.

Oggi infatti Termoli è tappa fissa per quasi tutti quelli che intendono raggiungere le Tremiti col traghetto, che siano residenti sull’arcipelago o turisti che in estate affollano le calette e i locali delle Diomedee. In questo senso proprio fra pochi giorni la compagnia Libera Navigazione del Golfo con la nave ‘Santa Lucia’ erediterà il servizio di trasporto marittimo dalla Tirrenia e la storica ‘Isola di Capraia’ dopo il tanto annunciato cambio di gestione.

Ma si sa, le Tremiti sono pugliesi e per questo la Regione Puglia non ha mai gradito il vedersi sottrarre una fetta di economia turistica e di trasporto così ghiotta. Così proprio ieri la Giunta regionale pugliese, recependo un emendamento votato all’unanimità dal Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024, ha approvato lo stanziamento di 450mila euro per l’istituzione di un servizio di collegamento marittimo diretto stagionale Manfredonia-Isole Tremiti.

L’obiettivo della Puglia è potenziare quelli che vengono definiti i metrò del mare e la messa in rete dei porti pugliesi. Quindi collegamenti veloci con almeno tre coppie di corse a settimana per un servizio sperimentale che avrà le caratteristiche del trasporto pubblico locale e che sarà gestito dalla Provincia di Foggia. Chiaramente andrà fatta una gara pubblica per l’affidamento del servizio che oltretutto dovrà avere prezzi calmierati. Per ora nessuna indicazione sui tempi, quindi difficile dire se qualche novità potrà esserci già nell’estate 2022 o se ne parlerà più avanti.

“È volontà del Consiglio e della Giunta regionale riavvicinare le Isole Tremiti alla loro regione di appartenenza, cercando di dare sempre maggiori opportunità di spostamenti veloci e agevoli a chiunque sia interessato a trascorrere del tempo nel loro splendido mare e patrimonio naturalistico – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile, Anita Maurodinoia -. Inoltre trattandosi di un servizio rientrante nel TPL avrà prezzi calmierati e sarà a disposizione soprattutto dei residenti, oltre che dei numerosi turisti”.

“Il metrò del mare – le parole del vicepresidente pugliese Raffaele Piemontese – recupera un’idea bella e suggestiva di mobilità marittima, sul modello di ciò che succede da sempre nel Golfo di Napoli. La fluida accessibilità alle Tremiti, specie nei periodi dell’anno in cui i flussi aumentano, è un banco di prova importante per politiche pubbliche che puntino a mantenere coese le comunità, evitando o diminuendo le condizioni di perifericità”.