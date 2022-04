La colomba agnonese di Gerri Pasticceria quinta in Italia

La colomba artigianale di Gerri Pasticceria continua a riscuotere consensi in tutta Italia: di recente, al palmarès di riconoscimenti ottenuti dal maestro agnonese Germano Labbate si è aggiunto anche quello conferito dal magazine enogastronomico “Vinodabere”.

Il giornale online ha stilato una classifica delle migliori colombe italiane sulla base degli assaggi effettuati da un team di esperti presso il ristorante “Osteria Poerio” di Roma.

La delizia pasquale di Gerri si è posizionata al quinto posto a livello nazionale, confermandosi come una delle più apprezzate per il suo gusto autentico e per la ricercatezza degli ingredienti.