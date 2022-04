La cantante R.Y.F. fa tappa a Campobasso, poi il tour con gli Skunk Anansie

La prossima estate sarà la spalla degli Skunk Anansie nel tour della band britannica che si esibirà anche a Roma il 29 giugno. Ma prima Francesca Morello, in arte R.Y.F. nonché artista underground rivelazione dell’anno sarà domani sera a Campobasso. Il concerto si svolgerà sabato 23 aprile alle 22 al Circolo Letterario Beatnik, in via Pietrunto 19.

E’ il ritorno alla musica live per l’artista che lo scorso settembre, nel secondo anno di pandemia, ha registrato e lanciato il suo nuovo album, “Everything Burns”, prima incursione di R.Y.F. nella musica elettronica e frutto di un intenso periodo di ispirazione. Durante la pandemia che ha fermato a lungo i concerti e costretto i musicisti a uno stop, Morello si è trovata a lavorare meno con la chitarra e maggiormente con sintetizzatori e drum machine, strumenti che ha imparato ad apprezzare grazie a nomi d’avanguardia come Moor Mother e Special Interest. Il risultato è ‘Everything Burns’ che, spiega, “è un’irresistibile combo di electroclash e punk, da un punto di vista tematico si rivela una radicale miscela di gioia e rabbia”.

Quarto disco all’attivo, Everything Burns abbatte qualsivoglia paletto di genere celebrando la coesistenza degli opposti complementari. È musica per ballare in maniera sfrenata e liberatoria, oppure per distruggere una stanza dalle pareti troppo strette. Portando avanti, sempre, un ideale di sovversione queer e femminista, contro il patriarcato imperante e contro la classe dirigente che schiaccia il sottoproletariato.

“Questo album è per le persone che si sentono a disagio a causa di quello che sono perché gli altri dicono loro che sono ‘sbagliate’”, afferma R.Y.F., ricorrendo alla fiction e alla realtà, tra battaglie universali ed esperienze individuali, tra illuminazioni poetiche ed esplicite invettive anti-sessiste, e rivolgendosi a quanti non aderiscono alla visione binaria di un mondo ormai antico, a quanti sono situati ai margini della società. Invitando gli ascoltatori a partecipare a una lotta sempre più importante, seppur spesso dolorosa, per la sopravvivenza e l’accettazione. “Voglio che le persone sappiano che non sono sole. Voglio che si sentano parte di una grande famiglia”.